На Миколаївщині знову очікуються заморозки

На Миколаївщині очікуються заморозки. Фото: "МикВісті"

На Миколаївщині з 27 квітня очікуються заморозки на поверхні ґрунту. Оголошено жовтий рівень небезпечності.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології та Укргідрометцентрі.

Приморозки на Микодлаївщині можуть бути вночі та вранці 27, 28 та 29 квітня. Очікуються на поверхні ґрунту заморозки 0-3°.

Загалом найближчими днями в Україні буде тепло, фактично по всій території країни пройдуть дощі з грозами.

Реклама

«У наступні три доби характер погоди зміниться. Найближчої ночі без опадів, 24 квітня вдень у більшості західних, північних областей та в південно-східній частині, протягом 25-26 квітня на більшій частині території країни короткочасні дощі, грози», — зазначили у гідрометцентрі.

Нагадаємо, що у Миколаєві 11 квітня через негоду, вітер та налипання снігу дерева впали на припарковані автомобілі.

Негода на Миколаївщині 11 квітня

Як відомо, у Миколаєві та області з ночі 11 квітня спостерігається сильний сніг і хуртовина. За прогнозами, в окремих районах області може випасти до 16 см снігу.

Зазначимо, що зранку комунальні служби розчищають дороги від снігу. Однак в ЕЛУ Автодоріг водіїв на літній резині закликають не виїжджати на дороги міста.

Мер Олександр Сєнкевич у ранковому дописі зауважив, що дороги міста вже почали обробляти протиожеледними реагентами. Черговий диспетчер стежить за ситуацією, за потреби залучать додаткову техніку.

У Миколаївській мерії розповіли, що основний акцент у роботі комунальних служб у Миколаєві наразі зосереджений на ліквідації наслідків нещодавніх обстрілів.