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Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла, фото: «МикВісті»Відключення світла, фото: «МикВісті»

Сьогодні, 30 квітня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 до 12:00 за адресами:

  • вул. 8 Військова;
  • вул. Безіменна;
  • 100 Квартал;
  • пров. 1 Польовий;
  • пров. 2 Польовий;
  • пров. Балканський;
  • вул. Братська;
  • вул. Лиманська.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • вул. Променева;
  • пров. 3 Інгульський;
  • вул. Інгульська;
  • вул. Карла Кнорре;
  • вул. Піщана;
  • пров. 1 Інгульский;
  • вул. Архитектора Старова;
  • пров. 2 Інгульський;
  • вул. Сухопутних Військ України;
  • вул. С. Цветка;
  • пр. Героїв України;
  • пров. Зоряний;
  • вул. Софіівська;
  • вул. Втората;
  • вул. Одеська;
  • вул. Віталія Белінського;
  • вул. Левського;
  • вул. Малко-Тернівська.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.

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