Розмінування полів: фермерів закликають подавати заявки на держкомпенсацію

Частина від російської ракети «Ураган», яка застрягла в полі на Миколаївщині, фото: МикВісті

Міністерство економіки України презентувало онлайн-ресурс, що допоможе аграріям взяти участь у державній програмі компенсації вартості розмінування агроземель.

На сайті фермери зможуть за кілька кроків перевірити, чи підходять вони для участі у програмі, а також знайти інструкції щодо подання заявки через Державний аграрний реєстр. Створення платформи стало першим кроком великої інформаційної кампанії, спрямованої на збільшення кількості заявок та покращення їхньої якості, повідомила пресслужба Demine Ukraine.

— Другий рік поспіль держава виділяє 3 мільярди гривень на очищення агроземель. Наша мета — достукатися до кожного фермера в прифронтових регіонах і допомогти їм розмінувати свої землі за кошти держави», — зазначив заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

До кампанії долучилася Програма розвитку ООН в Україні (ПРООН). Як зазначив керівник Програми ПРООН з протимінної діяльності Бенджамін Ларк, проєкт дає змогу аграріям отримати знання та ресурси для безпечної роботи на полях. Фінансову підтримку надала Республіка Корея.

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— Ми прагнемо надати фермерам знання та ресурси, необхідні для безпечної обробки їхньої землі, що сприятиме відновленню країни та її стійкості», — сказав Бенджамін Ларк.

За даними інформаційної системи управління інформацією для протимінної діяльності (IMSMA), від початку повномасштабного вторгнення 200 людей постраждали від вибухонебезпечних предметів під час польових робіт, є загиблі та знищена техніка. Це вкотре підтверджує критичну потребу у професійному очищенні територій перед початком сезону.

Нагадаємо, на початку квітня біля Снігурівки на Миколаївщині трактор підірвався на міні під час польових робіт.

Фермери подали уже понад 22 заявок на участь у програмі, однак більшість із них було відхилено. Основна причина — відсутність обов’язкового нетехнічного обстеження земель. Щоб виправити ситуацію, Центр гуманітарного розмінування спільно з Мінекономіки та військовими адміністраціями залучає операторів для обстеження земельних ділянок у прифронтових областях.

— Нетехнічне обстеження можна провести за донорські або державні кошти, або замовити самостійно, — пояснив директор Центру гуманітарного розмінування Володимир Байда.

У межах кампанії також передбачені зустрічі з фермерами у громадах, які постраждали від війни, та розповсюдження інформаційних буклетів.

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Раніше повідомлялось, що цьогоріч аграрії Миколаївщини планують засіяти понад 1,4 мільйона гектарів — це майже стільки ж, скільки було до початку повномасштабної війни. До 2022 року в області щороку засівали від 1,5 до 1,6 мільйона гектарів полів.