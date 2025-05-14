КМІС опублікувало нове опитування: 74% українців довіряють Зеленському

Президент України Володимир Зеленський, фото: ОП

На початку травня 2025 року президенту України Володимиру Зеленському довіряють 74% громадян — на 5% більше, ніж у березні.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Порівняно з березневим дослідженням, кількість тих, хто підтримує главу держави, зросла з 69% до 74%, тоді як частка респондентів, які не довіряють президенту, зменшилася з 28% до 22%. Таким чином, баланс довіри й недовіри поліпшився з +41% до +52%.

Динаміка довіри президентові Володимиру Зеленському протягом 2019-2025 років КМІС Довіра до Президента Володимира Зеленського, інфографіка КМІС

У КМІС зазначили, що рівень підтримки президента доволі рівномірний по всій країні. Лише на сході зафіксовано дещо нижчий показник: 60% висловлюють довіру, а 33% — ні.

Динаміка довіри президентові Володимиру Зеленському протягом 2019-2025 років КМІС Довіра до Президента Володимира Зеленського, інфографіка КМІС

Опитування громадської думки «Омнібус», проводилось 2-12 травня, до якого за власною ініціативою додав запитання про довіру Володимиру Зеленському. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх регіонах України (підконтрольних уряду) було опитано 1010 респондентів. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом.

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів — це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% — для показників, близьких до 10%, 1,8% — для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.

Також слід зазначити, що абсолютна більшість українців виступає проти проведення виборів у разі тимчасового перемир’я та підтримують їх лише після повного завершення війни.