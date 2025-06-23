«Ми глибоко стурбовані»: 86 працівників 7-ї поліклініки Миколаєва виступили проти реорганізації

Центр первинної медико-санітарної допомоги у Миколаєві, архівне фото «МикВісті»

Колектив КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги №7», направив звернення до одразу трьох депутатських комісій Миколаївської міської ради, в якому виступив проти планів реорганізації закладу. Документ підписали 86 працівників, більшість із яких — лікарі.

Відповідне звернення, копія якого є у редакції «МикВісті» медики направили 23 червня.

— Ми, працівники Комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги №7», глибоко стурбовані ініціативами щодо можливої реорганізації нашого підприємства шляхом припинення діяльності в результаті приєднання до іншого центру первинної допомоги, — йдеться у зверненні.

Медики вважають, що така реорганізація може завдати серйозної шкоди і закладу, і пацієнтам, і системі охорони здоров’я загалом:

— Наш заклад — це повноцінна функціонуюча медична структура, яка забезпечує мешканців Корабельного району якісною первинною медичною допомогою, навіть у складних умовах війни. реорганізація в нинішньому вигляді може спричинити непоправні кадрові та фінансові втрати, які ніяк не компенсуються очікуваною «економією», – зазначають вони.

Серед основних ризиків вони називають втрату понад 50 тисяч декларацій пацієнтів, які доведеться заново вносити в систему після зміни ЄДРПОУ, а також втрату до 33,3% річного доходу — тобто 11,6 мільйонів гривень.

— Це може призвести до втрати 7 мільйонів коштів від НСЗУ, тобто 20% від загального річного доходу підприємстваЗ моменту оголошеної майбутньої реорганізації вже звільнились лікар-педіатр (903 декларації, річна сума доходу 1,2 млн грн) та сімейний лікар (1 030 декларацій, річна сума доходу 0,6 млн грн)… Якщо буде реорганізація, мають намір звільнитися ще не менш як 3 лікарі (сума втрати доходів складе 2,8 млн грн), – додають вони.

Звернення медиків ЦПМСД №7 у Миколаєві, фото якого є у редакції «МикВісті» Звернення медиків ЦПМСД №7 у Миколаєві, фото якого є у редакції «МикВісті» Звернення медиків ЦПМСД №7 у Миколаєві, фото якого є у редакції «МикВісті»

Звернення медиків ЦПМСД №7 у Миколаєві, фото якого є у редакції «МикВісті» Звернення медиків ЦПМСД №7 у Миколаєві, фото якого є у редакції «МикВісті» Звернення медиків ЦПМСД №7 у Миколаєві, фото якого є у редакції «МикВісті»

У документі також нагадують про чинну постанову Кабміну №174, яка забороняє реорганізацію медзакладів у регіонах, де триває воєнний стан, зокрема й у Миколаївській області.

Медики підрахували, що загальна розрахункова втрата доходу може скласти 11,6 млн грн, або 33,3% від річного бюджету. Натомість очікувана «економія» від звільнення 17 працівників адмінперсоналу становить 3,3 млн грн, що, за словами колективу, значно менше, ніж потенційні збитки.

— Зазначимо, що анонсована «економія» коштів внаслідок звільнення адмінперсоналу (близько 17 осіб), який самовіддано роками працював задля стабільності системи первинної медичної допомоги (навіть, в пекельні часи військової агресії рф), а тепер виявився «фінансовим тягарем», розрахунково складає 2,7млн грн річної заробітної плати та 0,6млн грн нарахованого внеску на неї (9,6% від загального річного доходу), що значно менше збитків, що можуть бути нанесені внаслідок реформування. Адмінперсонал самовіддано роками працював задля стабільності системи первинної медичної допомоги (навіть у пекельні часи військової агресії рф), а тепер виявився «фінансовим тягарем», – зауваюжує колектив.

Окремо у зверненні йдеться про стабільну роботу підприємства:

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— За результатами І кварталу 2025 року отриманий прибуток у сумі 336,7 тис. грн. За січень — червень 2025 року отримано від НСЗУ коштів у сумі 19,4 млн грн… фінансовий план підприємства по чистому доходу виконаний майже на 99%. Поточні ремонти службових приміщень виконані власними силами без залучення бюджетних коштів… всі службові приміщення обладнані пожежною сигналізацією, також власним коштом, –зазначено у зверненні.

Колектив закликає міськраду зупинити процес об’єднання без публічного обговорення:

— Просимо утриматись від прийняття поспішних рішень щодо реорганізації без публічного обговорення та аналізу всіх наслідків» і «залучити трудовий колектив до обговорення варіантів розвитку підприємства, – додали вони.

Нагадаємо, депутатка Миколаївської міськради від партії «Пропозиція» й лікарка сімейної амбулаторії №4 Олена Шапошнікова виступила проти реорганізації центрів первинної медико-санітарної допомоги. На її думку, об’єднання не дасть очікуваної економії, а натомість може призвести до втрати фінансування, а також пацієнтів та лікарів.