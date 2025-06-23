«Ми глибоко стурбовані»: 86 працівників 7-ї поліклініки Миколаєва виступили проти реорганізації
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- Аліна Квітко
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20:15, 23 червня, 2025
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Колектив КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги №7», направив звернення до одразу трьох депутатських комісій Миколаївської міської ради, в якому виступив проти планів реорганізації закладу. Документ підписали 86 працівників, більшість із яких — лікарі.
Відповідне звернення, копія якого є у редакції «МикВісті» медики направили 23 червня.
— Ми, працівники Комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги №7», глибоко стурбовані ініціативами щодо можливої реорганізації нашого підприємства шляхом припинення діяльності в результаті приєднання до іншого центру первинної допомоги, — йдеться у зверненні.
Медики вважають, що така реорганізація може завдати серйозної шкоди і закладу, і пацієнтам, і системі охорони здоров’я загалом:
— Наш заклад — це повноцінна функціонуюча медична структура, яка забезпечує мешканців Корабельного району якісною первинною медичною допомогою, навіть у складних умовах війни. реорганізація в нинішньому вигляді може спричинити непоправні кадрові та фінансові втрати, які ніяк не компенсуються очікуваною «економією», – зазначають вони.
Серед основних ризиків вони називають втрату понад 50 тисяч декларацій пацієнтів, які доведеться заново вносити в систему після зміни ЄДРПОУ, а також втрату до 33,3% річного доходу — тобто 11,6 мільйонів гривень.
— Це може призвести до втрати 7 мільйонів коштів від НСЗУ, тобто 20% від загального річного доходу підприємстваЗ моменту оголошеної майбутньої реорганізації вже звільнились лікар-педіатр (903 декларації, річна сума доходу 1,2 млн грн) та сімейний лікар (1 030 декларацій, річна сума доходу 0,6 млн грн)… Якщо буде реорганізація, мають намір звільнитися ще не менш як 3 лікарі (сума втрати доходів складе 2,8 млн грн), – додають вони.
У документі також нагадують про чинну постанову Кабміну №174, яка забороняє реорганізацію медзакладів у регіонах, де триває воєнний стан, зокрема й у Миколаївській області.
Медики підрахували, що загальна розрахункова втрата доходу може скласти 11,6 млн грн, або 33,3% від річного бюджету. Натомість очікувана «економія» від звільнення 17 працівників адмінперсоналу становить 3,3 млн грн, що, за словами колективу, значно менше, ніж потенційні збитки.
— Зазначимо, що анонсована «економія» коштів внаслідок звільнення адмінперсоналу (близько 17 осіб), який самовіддано роками працював задля стабільності системи первинної медичної допомоги (навіть, в пекельні часи військової агресії рф), а тепер виявився «фінансовим тягарем», розрахунково складає 2,7млн грн річної заробітної плати та 0,6млн грн нарахованого внеску на неї (9,6% від загального річного доходу), що значно менше збитків, що можуть бути нанесені внаслідок реформування. Адмінперсонал самовіддано роками працював задля стабільності системи первинної медичної допомоги (навіть у пекельні часи військової агресії рф), а тепер виявився «фінансовим тягарем», – зауваюжує колектив.
Окремо у зверненні йдеться про стабільну роботу підприємства:
— За результатами І кварталу 2025 року отриманий прибуток у сумі 336,7 тис. грн. За січень — червень 2025 року отримано від НСЗУ коштів у сумі 19,4 млн грн… фінансовий план підприємства по чистому доходу виконаний майже на 99%. Поточні ремонти службових приміщень виконані власними силами без залучення бюджетних коштів… всі службові приміщення обладнані пожежною сигналізацією, також власним коштом, –зазначено у зверненні.
Колектив закликає міськраду зупинити процес об’єднання без публічного обговорення:
— Просимо утриматись від прийняття поспішних рішень щодо реорганізації без публічного обговорення та аналізу всіх наслідків» і «залучити трудовий колектив до обговорення варіантів розвитку підприємства, – додали вони.
Нагадаємо, депутатка Миколаївської міськради від партії «Пропозиція» й лікарка сімейної амбулаторії №4 Олена Шапошнікова виступила проти реорганізації центрів первинної медико-санітарної допомоги. На її думку, об’єднання не дасть очікуваної економії, а натомість може призвести до втрати фінансування, а також пацієнтів та лікарів.
Реорганізація лікарень Миколаєва
Як відомо, управління охорони здоров’я Миколаєва вийшло з ініціативою про зменшення кількості лікарень у місті з шести до трьох, об’єднавши їх. Окрім об’єднання лікарень, під реформу потрапить також пологовий будинок №3, який на відміну від інших міських пологових, які ще торік були приєднані до лікарень та стали відділеннями, залишався самостійною юридичною особою.
- Лікарню швидкої медичної допомоги (ЛШМД) та лікарню №4 планують приєднати до лікарні №1;
- Пологовий будинок №3 та дитячу лікарню №2 — до лікарні №3 (Дубки);
- Лікарні №5 (Корабельний район) реформа не торкнеться.
Начальниця управління охорони здоров‘я Миколаєва Ірина Шамрай під час засідання комісії пояснила, що необхідність проведення реорганізації та об’єднання великих лікарень у Миколаєві цього року, зумовлена вимогами Національної служби здоров’я України щодо фінансування у повному об’ємі за надані медичні послуги.
Голова депутатської комісії з питань законності Миколаївської міської ради, депутат від «Європейської Солідарності» Олена Кісельова висловила різку критику щодо планів з реорганізації медичної мережі міста.
Втім, 29 травня, депутати Миколаївської міської ради одноголосно зняли з розгляду сесії питання реорганізації медичних закладів міста, через те, що воно не пройшло профільну та інші комісії.
Тому, на найближчу сесію Миколаївської міської ради, яка відбудеться 26 червня, повторно винесли проєкт про об’єднання пологового будинку №3 і дитячої лікарні №2 з міською лікарнею №3 («Дубки»).
Крім того, депутатам міськради Миколаєва запропонували нове рішення щодо обʼєднання медзакладів міста, тепер ЛШМД та лікарню №1 пропонують приєднати до 4 лікарні. Хоча раніше пропонували об'єднувати медзаклади навколо першої лікарні.
Депутатська міська комісія з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, 20 червня, погодила проєкти рішень щодо реорганізації медзакладів Миколаєва. Згідно з документами, пологовий будинок №3 та дитячу лікарню №2 пропонують приєднати до лікарні №3, а лікарню швидкої медичної допомоги та лікарню №1 — до лікарні №4.
Об'єднання поліклінік
У місті також можуть зникнути п’ять із семи медичних центрів. Рішення, яке планують винести на розгляд депутатів міськради, передбачає приєднання пʼяти поліклінік до двох інших — №2 та №3. Зокрема, до центру №2 планують приєднати поліклініку №1 і №7, а до центру №3 — №4, №5 і №6.
Водночас колектив ЦПМСД №1 у Миколаєві звернувся до голови обласної військової адміністрації Віталія Кіма, мера міста Олександра Сєнкевича та Національної служби здоров’я із закликом дати оцінку діям міського управління охорони здоров’я, яке хоче ліквідувати прибуткові сімейні амбулаторії. Медики заявляють про психологічний тиск, масові звільнення та руйнівні наслідки цього рішення для пацієнтів і міської системи охорони здоров’я.
Коментуючи незгоду медиків з реорганізацією, начальниця управління охорони здоров‘я Миколаєва Ірина Шамрай нагадала, що деякі з керівників Центрів первинної медико-санітарної допомоги тимчасові і можуть не мати потрібної кваліфікації.
Також колектив Центру первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) №6 у Миколаєві просить не приєднувати їх до інших закладів і дозволити надалі працювати, як окремому центру з юридичним статусом.
Також колектив Центру первинної медико-санітарної допомоги №1 у Миколаєві знову звернувся до міського голови Олександра Сєнкевича та депутатів міської ради з проханням не підтримувати проєкт реорганізації медичних закладів, який виносять на найближчу сесію.
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