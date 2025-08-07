Вже 39 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  четвер

    7 серпня, 2025

  7 серпня , 2025 четвер

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла. Ілюстраційне фото: Sergei AВідключення світла. Ілюстраційне фото: Sergei A

Сьогодні, 7 серпня, у Миколаєві через технічне обслуговування деяких вулиць залишаться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • пр. Героїв України;
  • пров. Парусний;
  • вул. Флотська;
  • пров. Корабельний;
  • пров. Лінійний;
  • пров. Флотський;
  • пров. Матроський;
  • пр. Богоявленський;
  • вул. Громадянська;
  • вул. Ковальська.

Також електроенергія буде відсутня з 09:00 до 17:00 за адресами:

  • вул. Квіткова;
  • вул. Ігоря Бедзая;
  • вул. 9 Слобідська;
  • вул. 1 Наскрізна;
  • вул. 1 Ялтинська;
  • вул. 2 Наскрізна;
  • вул. З Ялтинська;
  • вул. 4 Ялтинська;
  • вул. 5 Ялтинська;
  • вул. 7 Ялтинська;
  • вул. Ялти;
  • вул. 2 Ялтинська.

Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:

  • вул. Традиційна;
  • вул. Троїцька;
  • пров. Новий;
  • вул. Новобузька;
  • вул. О. Янати;
  • вул. Квітнева;
  • вул. Бойченка;
  • вул. Бронзова;
  • вул. Козака Матвія;
  • вул. Фермерська.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.

