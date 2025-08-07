Вже 39 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

З 1 вересня працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери

Фото: Getty ImagesПрацівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери . Фото: Getty Images

Працівники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки зобовʼязані носити бодікамери з 1 вересня.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Працівники ТЦК та СП зобовʼязані здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність.

Денис Шмигаль зазначив, що це дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін.

«Наразі забезпеченість засобами фіксації складає близько 85%. Триває робота із закупівлі додаткових засобів», — повідомив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, у неділю, 3 серпня, у селі Бузьке Миколаївської області троє місцевих чоловіків із палицями напали на військових територіального центру комплектування. Один зі співробітників у відповідь кілька разів вистрілив із травматичного пістолета. Один з нападників отримав поранення ноги середньої тяжкості.

