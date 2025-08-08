Вже 42 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • пʼятниця

    8 серпня, 2025

  • 28.6°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 8 серпня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 28.6° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Підприємці Миколаївщини сплатили понад ₴20 млн за ліцензії на торгівлю алкоголем і сигаретами

Краєвид Миколаєва. Ілюстративне фото: «МикВісті»Краєвид Миколаєва. Ілюстративне фото: «МикВісті»

За перші сім місяців 2025 року підприємці Миколаївщини перерахували до місцевих бюджетів майже 22,4 мільйона гривень за ліцензії на торгівлю алкоголем, сигаретами, рідинами для електронних сигарет та пальним.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Державної податкової служби в Миколаївській області.

Зазначається, що у порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли майже на 5,4 мільйона гривень, або на 31,5%.

За цей час підприємцям видали 4652 ліцензії:

  • 3659 — на роздрібну торгівлю алкоголем, сигаретами та рідинами для електронних сигарет;

  • 930 — на зберігання пального;

  • 40 — на роздрібну торгівлю пальним;

  • 17 — на оптову торгівлю пальним;

  • 6 — на оптову торгівлю алкоголем, сигаретами та рідинами для електронних сигарет.

Водночас за порушення правил торгівлі податківці скасували 1052 ліцензії.

Нагадаємо, за перші сім місяців 2025 року платники податків Миколаївщини сплатили до місцевих бюджетів понад 4 мільярди гривень податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Останні новини про: ДПС у Миколаївській області

Підприємства Миколаївщини сплатили понад ₴70 млн ренти за пів року
АЗС Миколаївщини отримали майже ₴2,8 млн штрафів за порушення
Майже 65% надходжень до місцевих бюджетів Миколаївщини забезпечила сплата ПДФО
Реклама

Читайте також:

новини

На Миколаївщині зупинили понад 300 кримінальних справ через мобілізацію

Світлана Іванченко
новини

Мешканці багатоповерхівки у Миколаєві, де вибухнув газ, не знають, коли отримають обіцяну компенсацію після демонтажу підʼїзду

Даріна Мельничук
новини

На Миколаївщині кількість пропозицій оренди житла за місяць впала на третину

Світлана Іванченко
новини

«Це стартовий постріл пістолета», — Сєнкевич розказав, як буде проходити реформа структури мерії Миколаєва

Катерина Середа
новини

На добудову скверу біля школи №20 потрібно ще ₴30 млн, але в бюджеті Миколаєва цих грошей немає, — Сєнкевич

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: ДПС у Миколаївській області

Майже 65% надходжень до місцевих бюджетів Миколаївщини забезпечила сплата ПДФО
АЗС Миколаївщини отримали майже ₴2,8 млн штрафів за порушення
Підприємства Миколаївщини сплатили понад ₴70 млн ренти за пів року

«Дбаємо з любов’ю»: у Миколаєві КП «Парки» обрізає унікальний 170-річний дуб

Мешканці багатоповерхівки у Миколаєві, де вибухнув газ, не знають, коли отримають обіцяну компенсацію після демонтажу підʼїзду

6 годин тому

На Миколаївщині кількість пропозицій оренди житла за місяць впала на третину

Світлана Іванченко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 42 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay