Підприємці Миколаївщини сплатили понад ₴20 млн за ліцензії на торгівлю алкоголем і сигаретами

Краєвид Миколаєва. Ілюстративне фото: «МикВісті»

За перші сім місяців 2025 року підприємці Миколаївщини перерахували до місцевих бюджетів майже 22,4 мільйона гривень за ліцензії на торгівлю алкоголем, сигаретами, рідинами для електронних сигарет та пальним.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Державної податкової служби в Миколаївській області.

Зазначається, що у порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли майже на 5,4 мільйона гривень, або на 31,5%.

За цей час підприємцям видали 4652 ліцензії:

3659 — на роздрібну торгівлю алкоголем, сигаретами та рідинами для електронних сигарет;

930 — на зберігання пального;

40 — на роздрібну торгівлю пальним;

17 — на оптову торгівлю пальним;

6 — на оптову торгівлю алкоголем, сигаретами та рідинами для електронних сигарет.

Водночас за порушення правил торгівлі податківці скасували 1052 ліцензії.

Нагадаємо, за перші сім місяців 2025 року платники податків Миколаївщини сплатили до місцевих бюджетів понад 4 мільярди гривень податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).