Майже 65% надходжень до місцевих бюджетів Миколаївщини забезпечила сплата ПДФО
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
20:38, 07 серпня, 2025
-
За перші сім місяців 2025 року платники податків Миколаївщини сплатили до місцевих бюджетів понад 4 мільярди гривень податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Державної податкової служби в Миколаївській області.
Зазначається, що у порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли майже на 760 мільйонів гривень.
У податковій пояснюють, що цього вдалося досягти завдяки боротьбі з тіньовою зайнятістю. Під час зустрічей із підприємцями податківці нагадують про важливість офіційного працевлаштування та дотримання правил виплати зарплати.
Нагадаємо, у першій половині 2025 року бізнес Миколаївської області сплатив до бюджетів різних рівнів 70,7 мільйона гривень рентної плати — це більше, ніж торік.
Останні новини про: ДПС у Миколаївській області
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.