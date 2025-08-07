Майже 65% надходжень до місцевих бюджетів Миколаївщини забезпечила сплата ПДФО

Краєвид Миколаєва. Ілюстративне фото: «МикВісті»

За перші сім місяців 2025 року платники податків Миколаївщини сплатили до місцевих бюджетів понад 4 мільярди гривень податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Державної податкової служби в Миколаївській області.

Зазначається, що у порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли майже на 760 мільйонів гривень.

У податковій пояснюють, що цього вдалося досягти завдяки боротьбі з тіньовою зайнятістю. Під час зустрічей із підприємцями податківці нагадують про важливість офіційного працевлаштування та дотримання правил виплати зарплати.

Нагадаємо, у першій половині 2025 року бізнес Миколаївської області сплатив до бюджетів різних рівнів 70,7 мільйона гривень рентної плати — це більше, ніж торік.