  неділя

    10 серпня, 2025

    Миколаїв

  10 серпня , 2025 неділя

Клуб

Де на Миколаївщині сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла. Ілюстраційне фото: Sergei AВідключення світла. Ілюстраційне фото: Sergei A

Сьогодні, 10 серпня, на Миколаївщині через планові роботи низка населених пунктів залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що у Корабельному районі Миколаєва електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 18:00 вечора:

  • вул. К. Гордієнка;
  • вул. Л. Українки;
  • пров. Л. Українки;
  • вул. Михайла Драй-Хмари;
  • пров. Ю. Яновського;
  • пр. Богоявленський;
  • вул. К. Сергієнка.

Також електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора у Сторогороженому:

  • вул. Центральна;
  • вул. Вишнева;
  • вул. Набережна;
  • вул. Інгульська.

Крім цього, світла не буде з 09:00 до 18:00 у Врадіївці:

  • вул. Академіка Амосова;
  • вул. Травнева;
  • вул. Армійська.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.

