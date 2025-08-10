Завтра у Миколаєві перекриють рух на ділянці проспекту Богоявленського через ремонт трамвайного переїзду: що зміниться для транспорту

Ремонт колій спеціалістами «Миколаївелектротрансу». Фото: «МикВісті»

З понеділка, 11 серпня, у Миколаєві тимчасово перекриють рух автомобільного транспорту по проспекту Богоявленському від проспекту Центрального до проспекту Миру в районі зоопарку. На цій ділянці триватиме ремонт трамвайного переїзду на перехресті з вулицею Ігоря Бедзая.

Про це містянам нагадали у міській раді.

Під час робіт КП «Миколаївелектротранс» замінить рейкошпальні решітки та облаштує нове покриття проїжджої частини.

Як розповів раніше під час спілкування з «МикВісті» директор КП Юрій Сметана, спеціалісти підприємства планують завершити роботи впродовж 30 днів.

— Це дуже важка ділянка по проспекту Богоявленському. Ми плануємо завершити роботи за 30 днів. Там працюватимуть люди у дві зміни: з 7-ї ранку і до 21:00, щоб швидше закінчити роботи, — зауважив Юрій Сметана.

Відрізок дороги, який перекриють на місяць для проведення ремонту. Ілюстрація: Телеграм-канал "Сєнкевич Онлайн"

Як у цей період зміниться рух транспорту:

на вулиці Будівельників, на ділянці від проспекту Миру до Херсонського шосе, запровадять двосторонній рух та обмежать можливість тривалого паркування;

транзитний рух через перехрестя проспекту Богоявленського та вулиці Бедзая буде неможливий;

дістатися до ЦНАПу в Інгульському районі, адміністрації району та Миколаївського зоопарку можна буде з боку проспекту Центрального або Херсонського шосе;

доступ до об’єктів зі сторони проспекту Миру буде збережено, але лише на відрізку від проспекту Миру до вулиці Бедзая.

Мерія закликає водіїв планувати маршрути заздалегідь та стежити за оновленнями, адже схема руху може змінюватися залежно від ходу ремонтних робіт.

