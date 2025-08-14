У Миколаєві відновили чотири багатоповерхівки за програмою «ВідновиДім»

У Миколаєві завершили ремонт ще чотирьох багатоквартирних будинків у межах програми «ВідновиДім».

Про це повідомили в Центрі енергоефективності Миколаєва.

Загалом у 164 квартирах і під’їздах замінили вікна та балконні блоки, а в одному з будинків відремонтували понад 600 квадратних метрів даху.

«Ремонтні роботи проведено через пошкодження, завдані ракетними обстрілами та агресією РФ», — зазначили в повідомленні.

Програма «ВідновиДім» реалізується за підтримки Європейського Союзу у партнерстві з IFC та Державним фондом енергоефективності.

Відновлена багатоповерхівка у Миколаєві. Фото: Центр енергоефективності Миколаєва Відновлена багатоповерхівка у Миколаєві. Фото: Центр енергоефективності Миколаєва

Відновлена багатоповерхівка у Миколаєві. Фото: Центр енергоефективності Миколаєва Відновлена багатоповерхівка у Миколаєві. Фото: Центр енергоефективності Миколаєва

Нагадаємо, у міській раді не впевнені, що встигнуть до 2027 року відбудувати усі 54 будинки, на проєктування яких за проєктом HOPE витратять 150,3 мільйона гривень.