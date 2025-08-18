Американські інвестори приїдуть до України у вересні: готують перші проєкти фонду відбудови

Олексій Соболєв розповів, що у вересні в Україну приїде делегація із США для запуску фонду відбудови. Фото: Facebook Соболєва

У вересні 2025 року в Україну прибуде делегація зі Сполучених Штатів, яка шукатиме інвестиційні проєкти для наповнення Американсько-Українського фонду відбудови.

Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв під час презентації плану дій нового уряду, передає hromadske.

Він зазначив, що робота над запуском фонду триває щотижня, а перше засідання його Ради планують провести у вересні. Тоді ж ухвалять перші технічні рішення.

Міністр також розповів про домовленості із США щодо початкового фінансування фонду з обох сторін. Український уряд уже готує перелік проєктів, у які можуть інвестувати впродовж найближчих 12 місяців.

— Приїде велика делегація зі Штатів у вересні з мандрівками по Україні для того, щоб дивитися на такі проєкти. Тому це все дуже практично, і ми сподіваємося, що цього року вже буде зрозуміло про перші інвестиції фонду зі Штатами, — сказав Олексій Соболєв.

Нагадаємо, тодішня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент підписали угоду між двома країнами ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови.

Київ і Вашингтон домовилися створити Інвестиційний фонд для відбудови України, який залучатиме міжнародні інвестиції. Юлія Свириденко зазначила, що угода передбачає взаємовигідні умови для обох країн.