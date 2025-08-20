Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

«Алея Незламних міст»: в Одесі до Дня міста відкриють колону на честь Миколаєва

Виставка «Алея незламних міст» в Одесі. Фото: «МикВісті»Виставка «Алея незламних міст» в Одесі. Фото: «МикВісті»

В Одесі інсталяція «Алея Незламних міст» поповниться колоною на честь Миколаєва. Її відкриття запланували на День міста, 2 вересня.

Про це повідомив радник міського голови Миколаєва Іван Сміренський, пишуть «МикВісті»

За його словами, після цього експозицію з 16 колон привезуть до Миколаєва. 

— В Одесі інсталяція, присвячена містам, які постраждали від війни, поповниться колоною — міста-героя Миколаєва. Її планують відкрити у День заснування Одеси — 2 вересня. Після цього 16 колон — символи 16 незламних міст України перейдуть до самого Миколаєва. Чекаємо!, — написав Іван Сміренський.

Скриншот повідомлення у соцмережі Івана СміренськогоСкриншот повідомлення у соцмережі Івана Сміренського

Раніше повідомлялося, що на Біржовій площі (колишня Думська) в Одесі відкрили експозицію на вшанування жертв війни та українських міст, які вистояли. Водночас у цьому переліку не знайшлося місця для Миколаєва та Вознесенська — міст, які відіграли ключову оборонну роль на півдні України. 

Після хвилі критики в одеській мерії пообіцяли профінансувати створення стели на честь Миколаєва.

