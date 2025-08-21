З 2022 року «Миколаївські парки» закупили одягу та взуття для своїх працівників на ₴2 млн

Брендована форма комунального підприємства «Миколаївські парки», фото: комунальне підприємство/Facebook

Комунальне підприємство «Миколаївські парки» міської ради з 2022 року закупило взуття та одяг для своїх працівників на 2 мільйона гривень. Загалом це 2142 одиниці одягу та 782 пари взуття.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті».

У 2022 році «Миколаївські парки» витратили 172 тисячі 174 гривні на одяг для працівників, зокрема:

42 штуки напівкомбінезонів з курткою з прямим рукавом по 1115 гривень.

20 штук напівкомбінезонів з курткою на резинці по 1115 гривень.

62 штуки утеплених напівкомбінезонів по 646 гривень.

42 штуки утеплених бризгозахисних курток з трикотажною матнею з внутрішньої сторони по 1016 гривень.

20 штук утеплених бризгозахисних курток з трикотажною матнею з зовнішньої сторони по 1016 гривень.

У 2023 році підприємство витратило на закупівлю одягу 521 тисячу 302 гривні, зокрема:

120 штук робочих костюмів (куртка, штани) для захисту від забруднень по 1397 гривень;

120 штук робочих костюмів від знижених температур (куртка, штани) по 1765 гривень;

2 штуки костюмів зварника 2 класу по 1216 гривень;

400 штук футболок по 147 гривень;

50 штук подовжених плащів для захисту від води по 625 гривень;

20 штук утеплених жилетів на блискавці по 480 гривень;

200 штук бейсболок по 198 гривень.

У 2024 році «Миколаївські парки» придбали робочого одягу на дещо меншу від попереднього року суму — 379 тисяч 995 гривень. Зокрема ці кошти витрати на закупівлю:

80 штук курток для захисту від загальних виробничих забруднень по 601 гривні;

80 штук штанів для захисту від загальних виробничих забруднень по 601 гривні;

70 штук курток для захисту від знижених температур по 900 гривень;

70 штук штанів для захисту від знижених температур по 900 гривень;

1 костюм зварника 2 класу за 1395 гривень;

200 штук футболок по 146 гривень;

50 штук подовжених плащів для захисту від води по 490 гривень;

100 штук бейсболок по 140 гривень;

50 штук штанів від загальних виробничих забруднень по 700 гривень;

6 штук бавовняних напівкомбінезонів від загальних виробничих забруднень по 810 гривень.

9 штук халатів для захисту від загальних виробничих забруднень по 520 гривень;

50 штук сигнальних жилетів по 120 гривень;

200 штук шапок від знижених температур по 133 гривні;

20 штук утеплених жилетів на блискавці по 580 гривень.

Брендована форма комунального підприємства «Миколаївські парки», фото: комунальне підприємство/Facebook

А у 2025 році комунальне підприємство витратило на одяг для своїх працівників 408 тисяч 513 гривень, зокрема:

100 штук курток для захисту від загальних виробничих забруднень по 1339 гривень;

100 штук штанів для захисту від загальних виробничих забруднень по 837 гривень;

один костюм зварника 2 класу за 2454 гривні;

200 штук футболок по 390 гривень;

70 штук подовжених плащів для захисту від води по 632 гривні;

100 штук бейсболок по 249 гривень;

150 штук сигнальних жилетів по 261 гривні;

2 штуки вологозахисних комплектів ПВХ+Нейлон (куртка+штани) по 710 гривень.

Варто зазначити, що після аудиторської перевірки тендеру комунальне підприємство уклало додаткову угоду, знизивши загальну ціну на 40,8 тисячі гривень: вартість майже кожної з позицій одягу понизили на 50-200 гривень.

«Миколаївські парки» впродовж 2023 та 2024 років також витратили 536 тисяч гривень на спецвзуття.

Зокрема, у 2023 році підприємство витратило 373 тисячі 968 гривень на закупівлю:

180 пар демісезонних черевиків по 645 гривень;

180 пар сандалів по 660 гривень;

12 пар кросівок по 1104 гривень;

180 пар зимових черевиків по 699 гривень.

А у 2024 році — 162 тисячі гривень на закупівлю:

80 пар демісезонних черевиків по 704 гривень;

70 пар сандалів по 699 гривень;

80 пар зимових черевиків по 709 гривень.

Привіт! Я — Юлія Бойченко, авторка цього матеріалу. Дякую за увагу до наших текстів — це важливо для команди МикВісті. Ми регулярно публікуємо глибокі матеріали для тих, хто хоче розібратися в темі та дійти до суті. Маємо десятки прикладів, коли наша журналістика разом із читачами впливала на ситуацію і змінювала її. Долучайтеся до Клубу читачів МикВісті — підтримайте незалежну журналістику, яка має значення. Приєднатись до Клубу МикВісті

Читайте статтю «МикВісті» «Як комунальне підприємство «Парки» озеленює Миколаїв під час війни?».

Там розповідається, що станом на серпень 2024 року на комунальному підприємстві «Миколаївські парки» числилося 262 штатні одиниці. Це у шість разів більше у порівнянні з 2021 роком, коли цей показник складав 39 осіб. Водночас комунальне підприємство повідомило про плани збільшити штат на 150 співробітників, які будуть займатися озелененням Корабельного району міста.

Нова техніка для КП «Парки»

Рік тому, у вересні 2024 року, депутати Миколаївської міської ради погодили кредит у 43 мільйони гривень для КП «Миколаївські парки» на закупівлю нової техніки. Як повідомлялось, її використовуватимуть для зимового та літнього прибирання міста.

Реклама

Сума кредиту — це 60% від загальної вартості техніки, яка складає 1 мільйон євро.

У проєкті рішення, опублікованому на сайті міської ради 28 серпня 2024 року, спочатку вказувалося, що Данія має профінансувати 40% закупівлі техніки.

Однак в оновленому проєкті рішення, опублікованому на сайті міської ради 23 вересня 2024 року, зникла інформація про фінансування датчанами 40%. Там зазначається лише, що «частина коштів буде сплачено за рахунок грантових коштів Експортно-інвестиційного фонду Данії», однак про який саме відсоток фінансування йдеться — не вказується.

Після цього бюджетна комісія рекомендувала сесії розглянути проєкт рішення, але за умови якщо в документі буде прописано, що авансовий платіж у розмірі 40% від загальної суми буде покритий грантовими коштами від Експортно-інвестиційного фонду Данії.