Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Світло. Ілюстративне фото: DepositphotosСвітло. Ілюстративне фото: Depositphotos

У четвер, 21 серпня, в Миколаєві проводитимуться ремонтні роботи на електромережах. У зв’язку з цим на низці вулиць тимчасово відключатимуть електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

З 09:00 до 17:00 без світла залишаться жителі:

  • вул. Аркасівська
  • вул. Олексія Вадатурського
  • вул. Шевченка
  • вул. Павла Скоропадського
  • просп. Миру
  • вул. Космонавтів

З 08:00 до 18:00 електропостачання буде відсутнє на:

  • вул. Бронзова
  • вул. Козака Матвія
  • вул. Фермерська
  • пров. Зенітний
  • пров. Фюзеляжний
  • пров. Вільний
  • вул. Сил Територіальної оборони України
  • вул. Михайла Семенка
  • вул. Ю. Тютюнника
  • вул. Вільна

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.

Останні новини про: Відключення електроенергії

Apple Pay