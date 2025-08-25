Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення електроенергії. Ілюстраційне фото: Burly Vinson

У понеділок, 25 серпня 2025 року, у Миколаєві заплановані поточні й капітальні ремонтні роботи на електромережах. У зв’язку з цим у низці районів міста буде тимчасово припинене електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

З 09:00 до 17:00 без електропостачання будуть:

вул. Лазурна

вул. Садова

вул. Погранична

пров. Бахчисарайський

вул. Біла

вул. Дачна

вул. Світла

вул. Генерала Олекси Алмазова

вул. Курортна

З 08:00 до 18:00 відключення заплановані на:

пров. Військовий

пров. Новобудівний

вул. Молодіжна

вул. Христо Ботєва

вул. Новобудівна (Тернівка)

вул. І. Франка

вул. Марії Заньковецької

пров. 2 Маячний

пров. Толстого

вул. Коцюбинського

вул. Льотчиків

пров. Приміський

вул. Сил Територіальної оборони України

вул. Одеська

вул. Софіївська

вул. Віталія Белінського

вул. Левського

вул. Малко-Тирнівська

Працівники «Миколаївобленерго» закликають мешканців з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та завчасно підготуватися до відключення світла.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.