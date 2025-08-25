Вже 48 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • понеділок

    25 серпня, 2025

  • 16°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 25 серпня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 16° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення електроенергії. Ілюстраційне фото: Burly VinsonВідключення електроенергії. Ілюстраційне фото: Burly Vinson

У понеділок, 25 серпня 2025 року, у Миколаєві заплановані поточні й капітальні ремонтні роботи на електромережах. У зв’язку з цим у низці районів міста буде тимчасово припинене електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

З 09:00 до 17:00 без електропостачання будуть:

  • вул. Лазурна
  • вул. Садова
  • вул. Погранична
  • пров. Бахчисарайський
  • вул. Біла
  • вул. Дачна
  • вул. Світла
  • вул. Генерала Олекси Алмазова
  • вул. Курортна

З 08:00 до 18:00 відключення заплановані на:

  • пров. Військовий
  • пров. Новобудівний
  • вул. Молодіжна
  • вул. Христо Ботєва
  • вул. Новобудівна (Тернівка)
  • вул. І. Франка
  • вул. Марії Заньковецької
  • пров. 2 Маячний
  • пров. Толстого
  • вул. Коцюбинського
  • вул. Льотчиків
  • пров. Приміський
  • вул. Сил Територіальної оборони України
  • вул. Одеська
  • вул. Софіївська
  • вул. Віталія Белінського
  • вул. Левського
  • вул. Малко-Тирнівська

Працівники «Миколаївобленерго» закликають мешканців з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та завчасно підготуватися до відключення світла.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.

Останні новини про: Відключення електроенергії

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
«Має бути багато різних джерел електроенергії». Як Миколаївщина готується до відключень світла?
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаївський веслувальник і боєць «Азову» розповів, як спорт допоміг вистояти на фронті

Марія Хаміцевич
новини

«Сьогодні основні події на лінії фронту», — очільник культури Миколаєва про 4-річну відсутність великих святкувань у місті

Марія Хаміцевич
новини

«З'їхати з тротуару ще можна, а от заїхати — ні»: у Миколаєві жителі просять зробити доступним пішохідний перехід

Світлана Іванченко
новини

«Очі дитини — ніколи не брешуть», — правозахисниця заявила, що у Будинку дитини в Миколаєві переховували дівчинку, яку викрали з «Міста добра»

Світлана Іванченко
новини

Що таке «добрий» стан «Казки» після інспекції віцемера: всюди пташиний послід, «зелені» водойми через застій, занедбані будівлі

Ірина Олехнович
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Відключення електроенергії

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
«Має бути багато різних джерел електроенергії». Як Миколаївщина готується до відключень світла?
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

У День Незалежності з полону повернулися миколаївські морпіхи

Обстріл Куцурубської громади Миколаївщини: без світла залишилися понад 100 будинків

Історичне золото: миколаївська гімнастка Перемета стала чемпіонкою світу у складі збірної України

Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 48 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay