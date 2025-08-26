Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  вівторок

    26 серпня, 2025

  • 20°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 26 серпня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 20° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На півдні України до кінця тижня збережеться суха погода, — синоптикиня

На півдні України до кінця тижня збережеться суха погода. Архівне фото: пресслужба Миколаївської міської радиНа півдні України до кінця тижня збережеться суха погода. Архівне фото: пресслужба Миколаївської міської ради

В Україні після хвилі холоду наприкінці серпня очікується поступове потепління. А на півдні України збережеться суха погода.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко  в ефірі телеканалу Еспресо.

За її словами, холодні дні з вітром та навіть мінусовими температурами у горах — звичне явище для кінця літа. 

— В Україні була хвиля холоду, вітряна погода, температура повітря була низькою, навіть із мінусовими значеннями в горах. Але наприкінці серпня це не дивина. Ба більше, на високогір'ї Карпат сніг може випадати навіть у середині липня, і це особливості місцевого клімату. Наразі літо виправляє ситуацію, — зауважила Наталка Діденко.

За словами синоптикині, у цей завершальний тиждень серпня і літа температура повітря почне підвищуватися — і не просто підвищуватися, а навіть стане спекотною. Спочатку +22…+27 °C, а потім температура сягне вище +30°C.

Вона зазначила, що південь потерпає від засухи, але така погода збережеться до кінця тижня.

— Наразі південь країни потерпає від пересушеного повітря, від засухи. Дощів практично не було, і суха погода збережеться. Погоду визначатиме антициклон, — додала Наталка Діденко.

Раніше повідомлялось, клімат в Україні змінюється настільки швидко, що вже в середині століття літо триватиме до пів року, а середньодобові температури на півдні, зокрема на Миколаївщині, сягатимуть 30°C.

