На півдні України до кінця тижня збережеться суха погода, — синоптикиня
- Світлана Іванченко
21:06, 26 серпня, 2025
В Україні після хвилі холоду наприкінці серпня очікується поступове потепління. А на півдні України збережеться суха погода.
Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко в ефірі телеканалу Еспресо.
За її словами, холодні дні з вітром та навіть мінусовими температурами у горах — звичне явище для кінця літа.
— В Україні була хвиля холоду, вітряна погода, температура повітря була низькою, навіть із мінусовими значеннями в горах. Але наприкінці серпня це не дивина. Ба більше, на високогір'ї Карпат сніг може випадати навіть у середині липня, і це особливості місцевого клімату. Наразі літо виправляє ситуацію, — зауважила Наталка Діденко.
За словами синоптикині, у цей завершальний тиждень серпня і літа температура повітря почне підвищуватися — і не просто підвищуватися, а навіть стане спекотною. Спочатку +22…+27 °C, а потім температура сягне вище +30°C.
Вона зазначила, що південь потерпає від засухи, але така погода збережеться до кінця тижня.
— Наразі південь країни потерпає від пересушеного повітря, від засухи. Дощів практично не було, і суха погода збережеться. Погоду визначатиме антициклон, — додала Наталка Діденко.
Раніше повідомлялось, клімат в Україні змінюється настільки швидко, що вже в середині століття літо триватиме до пів року, а середньодобові температури на півдні, зокрема на Миколаївщині, сягатимуть 30°C.
