Автомати, гвинтівки, набої: на Миколаївщині задекларували 277 одиниць зброї

Жителі Миколаївщини декларують зброю. Фото: пресслужба Нацполіції в Миколаївській областіЖителі Миколаївщини декларують зброю. Фото: пресслужба Нацполіції в Миколаївській області

У Миколаївській області громадяни задекларували 277 одиниць вогнепальної зброї та майже 24 тисячі набоїв. Зокрема, 171 автомат, 19 гвинтівок, 20 пістолетів і 67 одиниць гладкоствольної зброї.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

У поліції нагадують, що декларування трофейної або раніше знайденої зброї дозволяє легалізувати її зберігання та звільняє власника від кримінальної відповідальності. Там запевняють, що після завершення воєнного стану декларанти зможуть офіційно переоформити зброю.

Для проходження процедури необхідно звернутися до найближчого відділення поліції, до поліцейського офіцера громади або зателефонувати на спецлінію 102.

При собі слід мати: заяву, паспорт, ідентифікаційний код, витяг про місце проживання та фотокартку 3,5×4,5 см.

Фахівці дозвільної системи проводять огляд зброї, вносять її до обліку та видають підтверджуючий документ. Після цього зброя повертається власнику.

У поліції також наголошують, що за незаконне зберігання зброї та боєприпасів передбачена кримінальна відповідальність. Водночас добровільна здача звільняє від покарання.

Раніше повідомлялось, що у миколаївці подали 216 заяв на декларування вогнепальної зброї. Задекларували 238 одиниць озброєння та близько 19 тисяч набоїв.

