Понад 2 тис. першачків розпочнуть навчання у Херсонській області: більшість — онлайн

У новому навчальному році на Херсонщині працюватиме 171 школа, більшість із них — дистанційно. Навчатимуться понад 51 тисяча дітей, серед яких 2331 — першокласник.

Про це повідомила начальниця обласного управління освіти і науки Олена Данилова.

За її словами, через зменшення кількості учнів припинили роботу три школи: дві в Херсонській громаді та одна у Великоолександрівській. Ще дев’ять закладів змінюють формат і більше не матимуть старших класів.

Через скорочення, педагогічний склад зменшили на 2%. Частина вчителів працює за суміщенням, викладаючи у кількох школах.

Вона зазначила, що основною проблемою освіти Херсонщини залишається безпека. Через обстріли деокупованих громад пошкоджені або зруйновані 373 заклади.

— Попри це розширюємо можливості для змішаного навчання. Цього року вісім шкіл зможуть працювати у такому форматі. Торік їх було п'ять. Понад 1200 дітей матимуть можливість ходити на уроки не лише онлайн, а й безпосередньо у класах у безпечних умовах, серед них, 92 першокласники, — розповіла Олена Данилова.

Крім цього, до кінця року планують відкрити ще три школи, де наразі будують укриття.

