Прокуратура буде добиватись виконання рішення суду та відновлення «Дачі Кудрявцева» в Миколаєві

Архітектурна пам'ятка місцевого значення «Дача Кудрявцева» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

ТОВ «Рестро Клаб», власник зруйнованої історичної будівлі комплексу «Дача Кудрявцева», подало апеляцію на рішення суду, яким компанію зобов’язали відновити об’єкт культурної спадщини місцевого значення.

Про це під час брифінгу розповів керівник Миколаївської обласної прокуратури Ігор Домущей, відповідаючи на питання кореспондентки «МикВісті».

За рішенням окружного суду від 7 липня позов окружної прокуратури було задоволено. Власника зобовʼязали відновити обʼєкт за власний рахунок.

— На даний час судове рішення не набрало законної сили. Відповідачем його оскаржено в апеляційному порядку. Наступний судовий розгляд призначений на 9 жовтня поточного року. Коли буде постанова суду, коли вона набере чинності, вже будемо вирішувати питання щодо його примусового виконання шляхом звернення до державної виконавчої служби, — прокоментував він.

У разі остаточного підтвердження рішення суду товариство має розробити проєктну документацію на відновлення зруйнованої частини будівлі, погодити її з органами охорони культурної спадщини, а після цього розпочати реставраційні роботи.

— Ми бачимо собі таким чином, що товариство розробить проектну документацію щодо відновлення зруйнованої частини будинку. Далі узгодить цю проєктну документацію з органом контролю у сфері охорони культурної спадщини і потім вже приступить до виконання відновлювальних робіт, — сказав голова прокуратури.

Як відомо, один з шести корпусів «Дачі Кудрявцева», що знаходиться по вулиці Спортивній, 13 в Миколаєві, постраждав після російського обстрілу у серпні 2022 року. Рік тому стало відомо, що власник території демонтував будівлю. Пізніше в управлінні культури Миколаївської ОВА повідомили «МикВісті», що не надавали дозволу на демонтаж корпусу.

Будівельний майданчик на місці колишнього корпусу історичного комплексу «Дача Кудрявцева», травень 2024. Фото: «МикВісті» Будівельний майданчик на місці колишнього корпусу історичного комплексу «Дача Кудрявцева», травень 2024. Фото: «МикВісті»

Як повідомляли у поліції, Миколаївське районне управління поліції розпочало досудове розслідування з приводу незаконного демонтажу частини історичної пам’ятки. Справу відкрили за частиною 2 статті 298 Кримінального кодексу України (Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини).

Влітку 2024 року на території, де знаходилася історична будівля, почав роботу відпочинковий комплекс з басейном та рестораном «Family Club».

Басейн «Family Club». Фото зі сторінки комплексу в Instagram Басейн «Family Club». Фото зі сторінки комплексу в Instagram

«Дача Кудрявцева» є памʼяткою архітектури місцевого значення, її взяли на державний облік ще 1997 року згідно з розпорядженням Миколаївської облдержадміністрації. Пам’ятка включена до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Цей комплекс був збудований у 19 столітті як фамільний маєток багатого поміщика, мецената Дмитра Ростиславовича Кудрявцева, проте після революції там розташувався санаторій для працівників Суднобудівного заводу імені 61 комунара (зараз — Миколаївський суднобудівний завод).

У 2021 році депутати Миколаївської міськради передали територію «Дачі Кудрявцева» в оренду для облаштування ресторану компанії «Рестро-клаб», засновниками якої є чоловік та син голови фракції «Пропозиція» у Миколаївській міськраді, голови адміністрації Інгульського району міста Ганни Ременнікової — Валентин та Борис Берестнєви. Як відомо, їхнім родинам також належать ресторани «Daily» та «Daily Sport» у Миколаєві.

У тому ж році орендатор розпочав реставрацію закинутих будівель, однак у відділі охорони культурної спадщини Миколаївської міськради повідомили, що історичний комплекс почали реконструювати без відповідного погодження.