Вже 52 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • середа

    3 вересня, 2025

  • 22.7°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 3 вересня , 2025 середа

  • Миколаїв • 22.7° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Лачен закликав Сєнкевича провести офлайн сесію

Лачен закликав мера Миколаєва провести офлайн-сесію міськради. Фото: Олександр Сєнкевич / InstagramЛачен закликав мера Миколаєва провести офлайн-сесію міськради. Фото: Олександр Сєнкевич / Instagram

Український блогер та автор телеграм-каналу «Лачен пише» Ігор Лаченков закликав міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича провести засідання міськради офлайн.

Раніше Олександр Сєнкевич записав відеозвернення з балкона, де запросив блогера приїхати до Миколаєва та особисто переконатися у прозорості роботи ради, пишуть «МикВісті».

У відповідь Ігор Лаченков зазначив, що сам приїзд не знімає головного питання:

— Коли ви, нарешті, проведете сесію офлайн і без махінацій, щоб проблеми міста вирішувались прозоро, — підкреслив він.

Як відомо, 28 серпня депутати Миколаївської міської ради затвердили оновлену структуру виконавчих органів мерії. Однак після цього стало відомо, що депутатка Тетяна Домбровська заявила, що не підтримувала проєкт рішення «Про упорядкування структури Миколаївської міської ради та її виконавчих органів» (s-dz-001). Водночас у протоколі сесії її голос зазначений, як «за».

Вона одразу звернула увагу на невідповідність і просила міського голову виправити протокол. Але на її звернення секретар міської ради Дмитро Фалько відповів, що результати дистанційних голосувань фіксуються та зберігаються в сховищі Zoom, а процес зашифрований і виключає втручання, тому спотворити голоси неможливо. У відповідь на таку позицію міськради Тетяна Домбровська написала, що у разі ігнорування її вимоги депутатка готова звертатися до правоохоронних органів.

Останні новини про: Миколаїв

З 27 серпня у Миколаєві змінюється графік тролейбуса №11
У Миколаєві патрульні врятували хлопчика, який тонув у річці, друга дитина загинула
«Книгарня бандерівців»: Голова проводу ОУН(б) передав миколаївській обласній бібліотеці твори ідеологів українського націоналізму
Реклама

Читайте також:

новини

Бюджет Миколаєва планують збільшити на ₴623 млн: гроші підуть на зарплати, комуналку та шкільне харчування

Аліна Квітко
новини

Для тротуару Панченка за ₴16 млн пошкодили коріння дерев у Соляних

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві спалили вже 200 сміттєвих баків — на нові витратять ₴3 млн

Юлія Бойченко
новини

«Вранці там аврал. Як дітям ходити в школу?», — миколаївці просять відновити світлофори біля 52-ї гімназії у Лісках

Аліса Мелік-Адамян
новини

Прокуратура перевіряє законність будівництва АЗС у зеленій зоні Миколаєва біля «Зорі»

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаїв

«Книгарня бандерівців»: Голова проводу ОУН(б) передав миколаївській обласній бібліотеці твори ідеологів українського націоналізму
У Миколаєві патрульні врятували хлопчика, який тонув у річці, друга дитина загинула
З 27 серпня у Миколаєві змінюється графік тролейбуса №11

Одкровення Єрмолаєва: (Не)законність онлайн-сесій, депутатів купують за будки, фейкова доброчесність

Катерина Середа

Артилерія та FPV-дрони вдарили по Миколаївському району: пошкоджені будинки

Вісім дронів збили на Миколаївщині вночі: уламки пошкодили будинки

Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 52 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay