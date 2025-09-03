Лачен закликав Сєнкевича провести офлайн сесію

Лачен закликав мера Миколаєва провести офлайн-сесію міськради. Фото: Олександр Сєнкевич / Instagram

Український блогер та автор телеграм-каналу «Лачен пише» Ігор Лаченков закликав міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича провести засідання міськради офлайн.

Раніше Олександр Сєнкевич записав відеозвернення з балкона, де запросив блогера приїхати до Миколаєва та особисто переконатися у прозорості роботи ради, пишуть «МикВісті».

У відповідь Ігор Лаченков зазначив, що сам приїзд не знімає головного питання:

— Коли ви, нарешті, проведете сесію офлайн і без махінацій, щоб проблеми міста вирішувались прозоро, — підкреслив він.

Як відомо, 28 серпня депутати Миколаївської міської ради затвердили оновлену структуру виконавчих органів мерії. Однак після цього стало відомо, що депутатка Тетяна Домбровська заявила, що не підтримувала проєкт рішення «Про упорядкування структури Миколаївської міської ради та її виконавчих органів» (s-dz-001). Водночас у протоколі сесії її голос зазначений, як «за».

Вона одразу звернула увагу на невідповідність і просила міського голову виправити протокол. Але на її звернення секретар міської ради Дмитро Фалько відповів, що результати дистанційних голосувань фіксуються та зберігаються в сховищі Zoom, а процес зашифрований і виключає втручання, тому спотворити голоси неможливо. У відповідь на таку позицію міськради Тетяна Домбровська написала, що у разі ігнорування її вимоги депутатка готова звертатися до правоохоронних органів.