Мер Миколаєва Сєнкевич вийшов на балкон та записав звернення до блогера Лачена

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич прокоментував публікацію блогера-мільйонника Ігоря Лаченкова, у якій той звинуватив Миколаївську міську раду у «махінаціях».

Відеозвернення він опублікував у своєму офіційному телеграм-каналі, пишуть «МикВісті».

Як відомо, сьогодні блогер-мільйонник Ігор Лаченков опублікував допис, в якому написав про те, як у Миколївській міській раді «намагаються протягнути потрібне меру рішення». Так він прокоментував ситуацію із заявими окремих депутатів, що вони не голосували за оновлену структуру виконавчих органів мерії на сесії 28 серпня.

Допис блогера Ігора Лаченкова. Скриншот з його офіційного телеграм-каналу

За кілька годин на цей допис відреагував і міський голова Миколаєва. Олександр Сєнкевич записав до блогера звернення з балкону мерії. Він заявив, що блогера ввели в оману і запропонував йому познайомитись особисто, аби той поставив йому запитання напряму.

— Цікаво читати у блогера-мільйонника Ігоря Лаченкова про махінації Миколаївської міської ради. Хоча раніше про Миколаїв, окрім атак, він нічого ніколи не писав. Принагідно запрошую до Миколаєва. З великим задоволенням розповім вам про все, про Миколаїв, як працює наша Миколаївська міська рада. Бо ми прагнемо стати найпозорішим в Україні. Ми познайомимося та розповім вам детально про нашу роботу. Я не вірю, що вам заплатили, і ви це постили. Думаю, що вас просто ввели в оману, і ви повірили чуткам, нічого не перевіривши, — сказав Олександр Сєнкевич.

Він зокрема уточнив, що усі голосування відбуваються на офіційній платформі Zoom, де досі не фіксували жодних збоїв.

— Який саме збій ви мали на увазі, я не знаю. Дійсно, через 5 годин після проведення сесії одна з депутаток звернулась, аби відізвати свій голос. Але так це не працює, адже тоді кожен може відізвати свій голос через тиждень, рік чи два, — додав мер.

Мер також підкреслив відкритість усіх рішень та відсутність тиску на депутатів: «Усі рішення ухвалюються відкрито, з протоколами та фіксацією голосів. Якщо є технічні питання, ми завжди їх перевіряємо, для цього є апарат ради. Жодного тиску на депутатів не було і не буде в Миколаївській міській раді. Тож, раджу принаймні уточнити факти, перш ніж кидатися звинуваченнями. Я відкритий до розмов і ви могли мені написати і запитати мене про це. У вас є кредит довіри від українців. Ви ж не якась там помийка типу Інсайдера, правда?».

Як відомо, 28 серпня депутати Миколаївської міської ради затвердили оновлену структуру виконавчих органів мерії. Однак після цього стало відомо, що депутатка Тетяна Домбровська заявила, що не підтримувала проєкт рішення «Про упорядкування структури Миколаївської міської ради та її виконавчих органів» (s-dz-001). Водночас у протоколі сесії її голос зазначений, як «за».

Вона одразу звернула увагу на невідповідність і просила міського голову виправити протокол. Але на її звернення секретар міської ради Дмитро Фалько відповів, що результати дистанційних голосувань фіксуються та зберігаються в сховищі Zoom, а процес зашифрований і виключає втручання, тому спотворити голоси неможливо. У відповідь на таку позицію міськради Тетяна Домбровська написала, що у разі ігнорування її вимоги депутатка готова звертатися до правоохоронних органів.