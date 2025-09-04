«Покрівля стара, скрізь тече», — у миколаївському концерт-холі «Юність» за ₴3,3 млн замінять дах

Концерт-хол «Юність» під час фестивалю короткометражного кіно «Громадський проектор», жовтень 2019 року. Фото «МикВісті»

У будівлі миколаївського концерт-холу «Юність» планують капітально відремонтувати покрівлю. На ці роботи заплановано 3,3 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

У коментарі «МикВісті» директор Управління капітального будівництва міської ради Олексій Савчук пояснив, що наразі покрівля концерт-холу «Юність» протікає.

— Покрівля дійсно в дуже поганому стані. Було звернення балансоутримувача з проханням зберегти те, що є всередині, тому що там зроблений більш-менш хороший ремонт. Загалом це не нормально, коли покрівля тече. А сьогодні це взагалі, здається, єдиний заклад, який приймає зірок української естради і де наші мешканці можуть на цих заходах відпочити. Це обличчя нашого міста, – сказав Олексій Савчук.

Для ремонту даху попередньо розробили проєктну документацію, додав він. На ці роботи витратили ще 240 тисяч гривень.

— Тому ми розробили проєктну документацію і зараз оголосили закупівлю на заміну цієї покрівлі. Там стара рубероїдна покрівля, вона скрізь тече: в одному місці десь протікає, а в інших з'являється і виявити локально це неможливо. Тому краще зробити це один раз скрізь, щоб ми до цього найближчий час не поверталися. Також ми обладнаємо покрівлю блискавкозахистом — це вимоги нормативів, – додав він.

Підрядник повинен буде замінити покрівлю концерт-холу «Юність» та встановити там блискавкозахист до 30 березня 2026 року, йдеться у тендерній документації.

Наразі триває процес подачі тендерних пропозицій від майбутніх учасників аукціону, підрядника визначатимуть після 18 вересня.

Раніше повідомлялось, що Миколаївський міський палац культури «Молодіжний» оголосив тендер на ремонт приміщення під укриття у концерт-холі «Юність» за 900 тисяч гривень.