Із тимчасово окупованої Херсонщини вдалося повернути групу дітей
- Даріна Мельничук
20:45, 06 вересня, 2025
З тимчасово окупованої частини Херсонської області на підконтрольну Україні територію повернути групу дітей.
Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За його словам, серед повернутих — одна дитина, позбавлена батьківського піклування, та ще одна особа з числа дітей, які залишилися без батьків. Діти тривалий час перебували в окупації, без доступу до освіти та медичної допомоги.
«Ці діти довгий час жили під тиском окупантів, без можливості навчатися та отримувати медичну допомогу. Багато з них пережили серйозний психологічний стрес через розлуку з рідними та постійний страх. Тепер вони нарешті у безпеці, отримують необхідну підтримку та мають шанс на нормальне дитинство», — написав Олександр Прокудін.
Він зазначив, що з початку 2025 року на підконтрольну Україні територію з тимчасової окупації евакуйовано вже 170 дітей.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що на території України немає російських дітей. Так він відреагував на озвучену під час переговорів у Стамбулі вимогу російської сторони — нібито повернути 20 дітей з Росії та ще 30 мешканців Курської області.
