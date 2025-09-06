Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  субота

    6 вересня, 2025

  6 вересня , 2025 субота

Із тимчасово окупованої Херсонщини вдалося повернути групу дітей

Ілюстраційне фото: Микола КулебаЗ тимчасово окупованої Херсонщини повернути групу дітей. Ілюстраційне фото: Микола Кулеба

З тимчасово окупованої частини Херсонської області на підконтрольну Україні територію повернути групу дітей.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словам, серед повернутих — одна дитина, позбавлена батьківського піклування, та ще одна особа з числа дітей, які залишилися без батьків. Діти тривалий час перебували в окупації, без доступу до освіти та медичної допомоги.

«Ці діти довгий час жили під тиском окупантів, без можливості навчатися та отримувати медичну допомогу. Багато з них пережили серйозний психологічний стрес через розлуку з рідними та постійний страх. Тепер вони нарешті у безпеці, отримують необхідну підтримку та мають шанс на нормальне дитинство», — написав Олександр Прокудін.

Він зазначив, що з початку 2025 року на підконтрольну Україні територію з тимчасової окупації евакуйовано вже 170 дітей.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що на території України немає російських дітей. Так він відреагував на озвучену під час переговорів у Стамбулі вимогу російської сторони — нібито повернути 20 дітей з Росії та ще 30 мешканців Курської області.

