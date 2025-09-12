Вже 55 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

У Миколаїв перевезуть «Алею незламних міст»: до цього вона стояла в Одесі

Виставка «Алея незламних міст» в Одесі. Фото: «МикВісті»Виставка «Алея незламних міст» в Одесі. Фото: «МикВісті»

До Дня міста у Миколаєві відкриють «Алею незламних міст», яка кілька місяців стояла в Одесі.

Про це розповів начальник управління культури Миколаївської міськради Юрій Любаров 12 вересня, під час онлайн-брифінгу, пишуть «МикВісті».

Інсталяція складається з 16 колон, що символізують незламні українські міста. На кожному п’єдесталі закріплені уламки ракет і снарядів, знайдених під час відновлення інфраструктури, а таблички з насічками показують кількість російських ударів по кожному місту.

Серед міст, які увійшли в перший варіант експозиці: Одеса, Херсон, Київ, Дніпро, Харків, Чернігів, Запоріжжя, Краматорськ, Курахове, Вовчанськ, Суми, Миргород, Оріхове, Ізюм, Кривий Ріг, згодом туди додали і Миколаїв.

— Також на День міста відбудеться відкриття «Алеї незламних міст». Виставка, яка ще вчора була в Одесі, декілька місяців там експонувалася, завтра переїжджає до Миколаєва. Всі запрошуються відвідати алею, яка стоятиме протягом тривалого часу, – сказав Юрій Любаров

Точна локація та час відкриття у Миколаєві поки що не повідомляються. Виставка стоятиме в місті протягом тривалого часу.

Раніше повідомлялося, що на Біржовій площі (колишня Думська) 21 червня в Одесі відкрили експозицію на вшанування жертв війни та українських міст, які вистояли. Проте у цьому переліку не знайшлося місця для Миколаєва та Вознесенська — міст, які відіграли ключову оборонну роль на півдні України, що викликало критику. Після цього одеська мерія пообіцяла створити стелу на честь Миколаєва, а в самій «Алеї» з’явилася окрема колонна для міста, яку відкрили на День міста, 2 вересня.

