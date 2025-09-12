У Миколаєві з’явиться перший муніципальний сліп для спуску човнів і катерів

Миколаїв отримає перший муніципальний сліп для човнів і катерів. Архівне фото: «МикВісті»

У Миколаєві збудують перший муніципальний сліп — місце для безпечного спуску на воду човнів, катерів та водних скутерів.

Проєкт підготував департамент архітектури та містобудування за пропозицією Експертно-громадської ради при виконкомі міськради, пише керівник Української асоціації центрів підтримки бізнесу Артем Ващиленко.

За його словами, майданчик облаштують на вулиці 2-й Набережній. Ініціатива є частиною Концепції розвитку річок і маломірного судноплавства у Миколаєві до 2030 року, що передбачає створення рівного доступу до водного простору для всіх мешканців.

Яхт-клуб у Миколаєві

За декілька місяців до повномасштабної війни — у жовтні 2021 року — уряд виділив з державного бюджету 4 мільйони гривень на розробку проєкту реконструкції яхт-клубу у Миколаєві: прибережної зони відпочинку та реставрації історичної будівлі.

Ще у вересні 2021 року очільник Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім повідомив, що з держбюджету виділять гроші на реконструкцію яхт-клубу, водно-спортивної бази «Спартак» та двох обласних лікарень. Через кілька днів обласна рада з другої спроби внесла зміни до бюджету на 2021 рік, які передбачали виділення 6 мільйонів гривень на проєкти реконструкції декількох об'єктів, зокрема набережної у яхт-клубі.

Згодом на території яхт-клубу підприємці встановили архітектурні споруди — арт-об'єкт у вигляді жіночого силуету, присвячена радянським мультиплікаційним героям скульптура «Крокодил Гена та Чебурашка», а також реконструювали фонтан із жабами, який знаходиться біля ресторану «Карабас».

Очільник облдержадміністрації Віталій Кім вважає, що реконструкція обласного яхт-клубу має наголошувати на його історії, а розміщення будь-яких скульптур чи об'єктів на орендованій землі має відбуватися не відповідно до особистого смаку підприємця, а за погодженням з владою. Водночас він розповів, що очікує на фінансування з держбюджету, щоб втілити в життя масштабний проєкт реконструкції яхт-клубу, під час якого в ньому знесуть самовільно поставлені скульптури та об'єкти.

А навесні 2019 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розкритикував обласну державну адміністрацію за стан обласних об'єктів, що знаходяться на території Миколаєва. Він висловив сподівання, що депутати, які пройдуть до обласної ради після виборів у жовтні 2020 року, передадуть у власність міста яхт-клуб та розповідав про плани відродити миколаївську марину на території яхт-клубу після його передачі до міської власності.

Водночас на той момент голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко заявляв, що яхт-клуб необхідно передати на баланс Миколаєва, оскільки «обласна влада його не розвиватиме».

У грудні 2020 року тодішня голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва виступила за передачу об'єктів обласної комунальної власності місцевим громадам, зокрема, миколаївського яхт-клубу.