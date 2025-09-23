Поліція пропонує посилити покарання для водіїв та запровадити нові правила безпеки на дорогах

Поліція пропонує посилити покарання для водіїв. Ілюстраційне фото: Суспільне Рівне

Національна поліція України ініціює запровадження більш суворих покарань для водіїв-порушників. Йдеться як про збільшення розмірів штрафів, так і про введення відповідальності за нові види правопорушень.

Про це у своєму блозі на «Економічній правді» повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

За його словами, комплекс ініціатив спрямований на підвищення безпеки дорожнього руху та формування відчуття невідворотності покарання за порушення.

Серед ключових пропозицій:

посилення контролю за нетверезим керуванням: обов’язкова евакуація транспортних засобів на штрафний майданчик, передача автомобілів за рішенням суду до Збройних сил України, підвищення штрафу до 51 тисячі гривень;

відповідальність за систематичні порушення правил дорожнього руху: повторні порушення (ігнорування сигналів світлофора, небезпечний обгін, порушення правил на пішохідних переходах) каратимуться більшими штрафами та позбавленням права керування транспортними засобами;

встановлення вимог до шин: обов’язкове використання зимових або всесезонних шин, штраф до 8 500 гривень, за повторні порушення — позбавлення прав;

регулювання використання персонального електротранспорту: визначення чітких правил і відповідальності для користувачів електросамокатів та подібних засобів пересування;

зменшення «нештрафованого порогу» швидкості з 20 до 10 кілометрів на годину та запровадження градації штрафів за перевищення швидкісних обмежень;

обов’язкове використання світловідбивних елементів пішоходами в темну пору доби або за умов недостатньої видимості.

Крім того, розглядаються додаткові нововведення:

штраф до 17 тисяч гривень і позбавлення прав за дрифт на вулицях;

штраф до 34 тисяч гривень за перевищення рівня шуму транспортними засобами.

Окремо планується впровадження обов’язкових освітніх програм з безпеки дорожнього руху у школах.

Нагадаємо, три чверті українців підтримують посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху (ПДР), а понад половина — не вважають українські дороги безпечними.