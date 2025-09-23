Вже 57 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • вівторок

    23 вересня, 2025

  • 24.4°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 23 вересня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 24.4° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Поліція пропонує посилити покарання для водіїв та запровадити нові правила безпеки на дорогах

Ілюстраційне фото: Суспільне РівнеПоліція пропонує посилити покарання для водіїв. Ілюстраційне фото: Суспільне Рівне

Національна поліція України ініціює запровадження більш суворих покарань для водіїв-порушників. Йдеться як про збільшення розмірів штрафів, так і про введення відповідальності за нові види правопорушень.

Про це у своєму блозі на «Економічній правді» повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

За його словами, комплекс ініціатив спрямований на підвищення безпеки дорожнього руху та формування відчуття невідворотності покарання за порушення.

Серед ключових пропозицій:

  • посилення контролю за нетверезим керуванням: обов’язкова евакуація транспортних засобів на штрафний майданчик, передача автомобілів за рішенням суду до Збройних сил України, підвищення штрафу до 51 тисячі гривень;

  • відповідальність за систематичні порушення правил дорожнього руху: повторні порушення (ігнорування сигналів світлофора, небезпечний обгін, порушення правил на пішохідних переходах) каратимуться більшими штрафами та позбавленням права керування транспортними засобами;

  • встановлення вимог до шин: обов’язкове використання зимових або всесезонних шин, штраф до 8 500 гривень, за повторні порушення — позбавлення прав;

  • регулювання використання персонального електротранспорту: визначення чітких правил і відповідальності для користувачів електросамокатів та подібних засобів пересування;

  • зменшення «нештрафованого порогу» швидкості з 20 до 10 кілометрів на годину та запровадження градації штрафів за перевищення швидкісних обмежень;

  • обов’язкове використання світловідбивних елементів пішоходами в темну пору доби або за умов недостатньої видимості.

Крім того, розглядаються додаткові нововведення:

  • штраф до 17 тисяч гривень і позбавлення прав за дрифт на вулицях;

  • штраф до 34 тисяч гривень за перевищення рівня шуму транспортними засобами.

Окремо планується впровадження обов’язкових освітніх програм з безпеки дорожнього руху у школах.

Нагадаємо, три чверті українців підтримують посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху (ПДР), а понад половина — не вважають українські дороги безпечними.

Останні новини про: Дороги

На Миколаївщині планують витратити ₴1,6 млрд на утримання доріг
У Миколаєві з’являться нові пішохідні огородження та зона паркування
На дороги у 2026 році виділили в 5-6 разів менше, ніж потрібно, — Кулеба
Реклама

Читайте також:

новини

Влада Миколаївщини та Херсонщини готує проєкт відновлення резервної дороги до Херсона

Аліса Мелік-Адамян
новини

НАЗК просить Сєнкевича створити самостійний та незалежний антикорупційний підрозділ у мерії Миколаєва

Катерина Середа
новини

Миколаївці скаржаться на неприбране листя та сміття по Адміральській

Даріна Мельничук
новини

Одещина серед лідерів за кількістю компаній у санкційному списку РНБО

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві хочуть змінити систему шкільного харчування, щоб уникнути залежності від однієї компанії

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Дороги

На дороги у 2026 році виділили в 5-6 разів менше, ніж потрібно, — Кулеба
У Миколаєві з’являться нові пішохідні огородження та зона паркування
На Миколаївщині планують витратити ₴1,6 млрд на утримання доріг

Миколаївці просять перевірити законність кіосків в Інгульському районі міста

«Треба дати природі спокій». Чи має заповідний Кінбурн шанс на відновлення?

1 година тому

Південний Буг під загрозою: що впливає на стан річки, з якої питиме воду Миколаїв

Альона Коханчук

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 57 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay