  вівторок

    23 вересня, 2025

  • 24.1°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 23 вересня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 24.1° Ясне небо

На Миколаївщині тимчасово обмежили використання води з річок через посуху

На Миколаївщині тимчасово обмежили користування водою з річок через посуху. Ілюстративне фото: Всесвітній фонд природи WWFНа Миколаївщині тимчасово обмежили користування водою з річок через посуху. Ілюстративне фото: Всесвітній фонд природи WWF

У Миколаївській області через маловоддя до 1 жовтня обмежили використання води з річок і водосховищ. 

Як повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу, обмеження діють з 19 вересня. 

«Обмеження передбачають зменшення лімітів забору та використання води із поверхневих водних об'єктів. Вони діють без внесення змін до дозволів на спеціальне водокористування та поновлюються після закінчення певного терміну», — йдеться у повідомленні.

Серед основних причин таких заходів зазначаються:

  • маловоддя або низький рівень води у водосховищах;
  • загроза епідемій чи епізоотій;
  • ризик аварій;
  • небезпека забруднення вод;
  • необхідність запобігання стихійним лихам, спричиненим водним фактором.

«Вода — це основа життя та ключовий ресурс, від якого залежить стабільність екосистем і здоров’я людини», — говориться в повідомленні. 

Читайте статтю «МикВісті»: «Посухи стають новою нормою для України: Миколаївщина — один із найбільш вразливих регіонів».

