На Миколаївщині тимчасово обмежили використання води з річок через посуху

На Миколаївщині тимчасово обмежили користування водою з річок через посуху. Ілюстративне фото: Всесвітній фонд природи WWF

У Миколаївській області через маловоддя до 1 жовтня обмежили використання води з річок і водосховищ.

Як повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу, обмеження діють з 19 вересня.

«Обмеження передбачають зменшення лімітів забору та використання води із поверхневих водних об'єктів. Вони діють без внесення змін до дозволів на спеціальне водокористування та поновлюються після закінчення певного терміну», — йдеться у повідомленні.

Серед основних причин таких заходів зазначаються:

маловоддя або низький рівень води у водосховищах;

загроза епідемій чи епізоотій;

ризик аварій;

небезпека забруднення вод;

необхідність запобігання стихійним лихам, спричиненим водним фактором.

«Вода — це основа життя та ключовий ресурс, від якого залежить стабільність екосистем і здоров’я людини», — говориться в повідомленні.

