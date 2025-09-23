На Миколаївщині тимчасово обмежили використання води з річок через посуху
- Світлана Іванченко
14:29, 23 вересня, 2025
У Миколаївській області через маловоддя до 1 жовтня обмежили використання води з річок і водосховищ.
Як повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу, обмеження діють з 19 вересня.
«Обмеження передбачають зменшення лімітів забору та використання води із поверхневих водних об'єктів. Вони діють без внесення змін до дозволів на спеціальне водокористування та поновлюються після закінчення певного терміну», — йдеться у повідомленні.
Серед основних причин таких заходів зазначаються:
- маловоддя або низький рівень води у водосховищах;
- загроза епідемій чи епізоотій;
- ризик аварій;
- небезпека забруднення вод;
- необхідність запобігання стихійним лихам, спричиненим водним фактором.
«Вода — це основа життя та ключовий ресурс, від якого залежить стабільність екосистем і здоров’я людини», — говориться в повідомленні.
Читайте статтю «МикВісті»: «Посухи стають новою нормою для України: Миколаївщина — один із найбільш вразливих регіонів».
