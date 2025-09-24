  • середа

У Миколаєві з’являться нові зупинки громадського транспорту біля шкіл

У Миколаєві з’являться нові зупинки громадського транспорту біля шкіл. Ілюстративне фото: «МикВісті»У Миколаєві з’являться нові зупинки громадського транспорту біля шкіл. Ілюстративне фото: «МикВісті»

У Миколаєві найближчим часом з’являться дві нові зупинки тролейбусів. Їх відкриють на маршрутах № 6 та № 11.

Відповідне рішення ухвалив виконком міської ради, повідомили в Миколаївській міській раді.

За словами заступника начальника управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Олега Кукси, нові зупинки облаштують на розі вулиць Великої Морської та 3-ї Слобідської та на розі вулиць Руфіна Судковського та Ударної.

— Додаємо дві зупинки. Одну на маршруті № 6. Вона буде розташована на розі вулиць Великої Морської та 3-ї Слобідської. Також нова зупинка буде на маршруті № 11. Зупинка буде розташована на розі вулиць Руфіна Судковського і Ударної, — зазначив Олег Кукса.

Перший віцемер Віталій Луков додав, що поряд із цими зупинками розташовані школи, тож рішення стане зручністю для учнів та їхніх батьків.

Раніше повідомлялось, що адміністрація Центрального району Миколаєва облаштувала зупинку громадського транспорту на розі вулиць Котельна та 3-я Лінія.

