Клуб

Завтра школи в Одесі працюватимуть дистанційно через негоду

Одесу продовжує затоплювати злива, в мерії звітують, що всі лівневки почистили. Фото: ДСНС ОдещиниОдесу продовжує затоплювати злива, в мерії звітують, що всі лівневки почистили. Фото: ДСНС Одещини

У вівторок, 1 жовтня, заклади загальної середньої освіти Одеси перейдуть на дистанційний формат навчання.

Про це повідомила директорка Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич, пише «Інтент».

Рішення ухвалено через необхідність ліквідувати наслідки негоди. У частині навчальних закладів зафіксовано підтоплення класів, груп та укриттів.

Водночас робота чергових груп та класів початкової школи буде забезпечена.

Нагадаємо, в Одесі триває злива, яка вже практично перевищила місячну норму опадів. Станом на 12:00 у місті випало 41,5 мм дощу при середньомісячному показнику 42 мм. 

Станом на 18:00 випала вже півтора місячна норма опадів. Разом із комунальними службами працюють добровольці цивільного захисту та рятувальники ДСНС.

