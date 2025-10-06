  • понеділок

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла. Ілюстраційне фото: Johannes PlenioВідключення світла. Ілюстраційне фото: Johannes Plenio

У понеділок, 6 жовтня 2025 року, в Миколаєві відбудуться планові відключення електропостачання у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

З 09:00 до 16:00 без світла залишаться жителі

вул. Захисників Миколаєва

  • вул. Марка Кропивницького
  • вул. Олексія Вадатурського
  • вул. Адміральська
  • вул. Шевченка
  • вул. Аркасівська
  • вул. Шосейна

З 09:00 до 17:00 світла не буде за адресами:

  • пров. 1 Маячний
  • пров. Б. Хмельницького
  • вул. Дачна СВТ Зорька
  • вул. І. Сірка
  • вул. 7 Слобідська
  • вул. Тернівська
  • пр. Центральний
  • вул. Маячна
  • вул. Василя Стуса
  • вул. Адмірала Белінського
  • пров. 1 Польовий

Енергетики закликають мешканців з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та завчасно підготуватися до відключення світла.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.

