В Індонезії виловили леопарда, який забрів до готелю після втечі зі зоопарку

Заспокоєний леопард лежить у клітці після того, як його спіймали, коли він забрів до готелю. Фото: Тімур Матагарі

У місті Бандунг в Індонезії правоохоронці та рятувальники успішно виловили леопарда, який потрапив до готелю Hotel Anugerah після втечі зі зоопарку.

Про це повідомили індонезійське інформаційне агентство Antara та AFP.

Повідомлення про появу дикої тварини надійшло до поліції близько 7:00 ранку за місцевим часом. Леопарда виявили на другому поверсі, біля дверей одного з номерів.

На місце події оперативно прибули правоохоронці, рятувальники та представники природоохоронних служб. Фахівці застосували заспокійливі засоби та сітки, щоб обмежити пересування тварини. Приблизно о 9:25 ранку леопарда вдалося знерухомити, після чого його помістили до металевої клітки й спустили на перший поверх готелю.

Керівниця районної поліції Сукасарі комісар Ні Ваян Мірасні повідомила, що тварина, ймовірно, втекла з карантинного вольєра Lembang Park and Zoo, розташованого у Західному Бандунзі, приблизно за п’ять кілометрів від готелю. Проте остаточна ідентифікація ще триває.

Керівник природоохоронного агентства Західної Яви Аґус Аріанто зазначив, що леопарда знешкодили за допомогою транквілізатора близько 10:00 ранку за місцевим часом. Наразі тварина оговтується від дії препарату й буде перевезена до спеціалізованого центру для спостереження.

Під час операції евакуації територію готелю тимчасово перекрили для забезпечення безпеки гостей і місцевих мешканців.

Інцидент викликав занепокоєння серед туристів, адже Бандунг є одним із найпопулярніших курортних напрямків Індонезії.

В Індонезії неодноразово траплялися подібні випадки. Так раніше, у серпні, повідомлялося про втечу леопарда з того ж зоопарку. А у 2021 році двоє бенгальських тигрів утекли із зоопарку в місті Сінгкаван після сильних злив, що пошкодили їхній вольєр.

Через це індонезійські зоопарки вже тривалий час зазнають критики через неналежні умови утримання тварин і низькі стандарти безпеки.

