В Одесі продовжили дистанційне навчання через несприятливий прогноз погоди
- Світлана Іванченко
21:00, 07 жовтня, 2025
В Одесі 8 та 9 жовтня школи і садочки працюватимуть у дистанційному режимі.
Про це повідомила директорка департаменту освіти Одеської міськради Олена Буйневич.
— Рішення про дистанційне продовжено. Погода, за даними синоптиків, погіршуватиметься, — написала Олена Буйневич.
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, на півдні Одещини очікується негода помаранчевого (II) рівня небезпеки. Прогнозують значний дощ та пориви вітру 15-20 м/с.
Рятувальники також закликають жителів Одеси та області утриматись від пересування вулицями та транспортними засобами.
Нагадаємо, в Одесі 7 жовтня через оголошений жовтий рівень небезпеки впровадили дистанційне навчання в закладах освіти.
