  • вівторок

    7 жовтня, 2025

  • 15.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 7 жовтня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 15.5° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Одесі продовжили дистанційне навчання через несприятливий прогноз погоди

В Одесі 8 та 9 жовтня школи і садочки працюватимуть у дистанційному режимі.

Про це повідомила директорка департаменту освіти Одеської міськради Олена Буйневич.

— Рішення про дистанційне продовжено. Погода, за даними синоптиків, погіршуватиметься, — написала Олена Буйневич.

Попередження про негоду від ДСНС. Фото: Олена Буйневич/FacebookПопередження про негоду від ДСНС. Фото: Олена Буйневич/Facebook

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, на півдні Одещини очікується негода помаранчевого (II) рівня небезпеки. Прогнозують значний дощ та пориви вітру 15-20 м/с.

Рятувальники також закликають жителів Одеси та області утриматись від пересування вулицями та транспортними засобами.

Нагадаємо, в Одесі 7 жовтня через оголошений жовтий рівень небезпеки впровадили дистанційне навчання в закладах освіти.

Останні новини про: Одеса

Катастрофічна злива в Одесі: міська влада виділить ₴130 млн на допомогу постраждалим
Санаторій у прибережній зоні Одеси повертається у власність Молдови: суд виніс рішення
Через негоду школи й дитсадки Одеси перейшли на дистанційне навчання
Реклама

Читайте також:

новини

«Діти ригають», — Кім заявив, що у громадах Миколаївщині хочуть відремонтувати дороги, де їздять шкільні автобуси

Даріна Мельничук
новини

Кім: В цілях економії опалювальний сезон у Миколаєві розпочнуть пізніше

Аліса Мелік-Адамян
новини

Новий водогін для Миколаєва вже запустили, але воду з нього «пити не можна» — під новий рік обіцяють додаткові очисні

Юлія Бойченко
новини

«Політичні ігри не на часі», — Кім заявив, що у Миколаєві не збираються вводити міську військову адміністрацію

Аліна Квітко
новини

«Розпочали прекваліфікаційний етап тендеру», — в ЄІБ пояснили, на якому етапі зараз питання будівництва нових водоочисних для Миколаєва

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одеса

Через негоду школи й дитсадки Одеси перейшли на дистанційне навчання
Санаторій у прибережній зоні Одеси повертається у власність Молдови: суд виніс рішення
Катастрофічна злива в Одесі: міська влада виділить ₴130 млн на допомогу постраждалим

Новий водогін для Миколаєва вже запустили, але воду з нього «пити не можна»

«Діти ригають», — Кім заявив, що у громадах Миколаївщині хочуть відремонтувати дороги, де їздять шкільні автобуси

4 години тому

​Уряд виділив прифронтовим регіонам ₴1,5 млрд для захисту енергетики та запровадив мораторій на відключення світла

Головне сьогодні