В Одесі продовжили дистанційне навчання через несприятливий прогноз погоди

В Одесі 8 та 9 жовтня школи і садочки працюватимуть у дистанційному режимі.

Про це повідомила директорка департаменту освіти Одеської міськради Олена Буйневич.

— Рішення про дистанційне продовжено. Погода, за даними синоптиків, погіршуватиметься, — написала Олена Буйневич.

Попередження про негоду від ДСНС. Фото: Олена Буйневич/Facebook

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, на півдні Одещини очікується негода помаранчевого (II) рівня небезпеки. Прогнозують значний дощ та пориви вітру 15-20 м/с.

Рятувальники також жителів Одеси та області утриматись від пересування вулицями та транспортними засобами.

Нагадаємо, в Одесі 7 жовтня через оголошений жовтий рівень небезпеки впровадили дистанційне навчання в закладах освіти.