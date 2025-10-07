  • вівторок

    7 жовтня, 2025

  • 15.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 7 жовтня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 15.9° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Через негоду школи й дитсадки Одеси перейшли на дистанційне навчання

Наслідки негоди в Одесі 30 вересня 2025 року. Фото: ДСНСНаслідки негоди в Одесі 30 вересня 2025 року. Фото: ДСНС

У вівторок, 7 жовтня, в Одесі через складні погодні умови оголосили жовтий рівень небезпеки. Усі навчальні заклади міста — школи, дитячі садки та позашкільні установи — тимчасово переходять на дистанційний формат роботи.

Про це повідомила директорка Департаменту освіти Одеської міськради Олена Буйневич. Рішення ухвалили на підставі офіційного листа Одеської обласної військової адміністрації.

За словами Олени Буйневич, дистанційне навчання запровадили в усіх закладах освіти без винятку. Такий крок спрямований задля безпеки дітей і працівників під час погіршення погодних умов.

Раніше ДСНС попереджала про сильні дощі, поривчастий вітер і можливість підтоплень у місті.

Реклама

У коментарі під своїм дописом, посадовиця уточнила, що якщо ситуація з погодою погіршиться, дистанційне навчання можуть продовжити ще на два дні. Також вона зазначила, що у частині одеських шкіл і дитсадків залишаються вологими укриття після сильної зливи, яка сталася 30 вересня.

Негода в Одесі 30 вересня

В Одесі 30 вересня випала півтора місячна норма опадів. Разом із комунальними службами працювали добровольці цивільного захисту та рятувальники ДСНС.

Вже у середу, 1 жовтня, стало відомо, що через стихійне лихо в місті загинули дев’ятеро людей, серед них одна дитина.

Після чого, Володимир Зеленський доручив віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку дій місцевої влади та всіх обставин. Доповідь очікують уже цієї п’ятниці.

Четвер, 2 жовтня, на Одещині оголосили Днем жалоби у зв’язку із загибеллю дев’яти людей через стихійне лихо.

За попередніми даними, у всіх районах міста підтоплені 286 приватних і 384 багатоквартирні будинки.

2 жовтня в Одесі завершили пошуково-рятувальні роботи після негоди. Загинуло 10 людей, понад 380 вдалося врятувати. Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Загалом в Одесі після негоди пошкоджено майже 800 будинків.

У середу, 8 жовтня, Одеська міська рада проведе позачергову сесію, на якій планується виділити 130 мільйонів гривень на допомогу постраждалим від катастрофічної зливи, що сталася 30 вересня.

Останні новини про: Одеса

В Одесі судитимуть 19-річного хлопця, який на замовлення підпалив автомобіль
Катастрофічна злива в Одесі: міська влада виділить ₴130 млн на допомогу постраждалим
Санаторій у прибережній зоні Одеси повертається у власність Молдови: суд виніс рішення
Реклама

Читайте також:

новини

«Миколаївські парки» придбають тренажери за майже мільйон для нового спортмайданчика в Інгульському районі

Аліса Мелік-Адамян
новини

Катастрофічна злива в Одесі: міська влада виділить ₴130 млн на допомогу постраждалим

Світлана Іванченко
новини

В Очакові планують ухвалити програму поводження з побутовими відходами до 2030 року: на її реалізацію треба ₴64 млн

Юлія Бойченко
новини

На капремонт зруйнованої вибуховою хвилею покрівлі гімназії №10 у Миколаєві оголосили тендер на ₴9,2 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини

Негативне сальдо: на Миколаївщині з початку року закрилось понад 6 тис. ФОПів

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одеса

Санаторій у прибережній зоні Одеси повертається у власність Молдови: суд виніс рішення
Катастрофічна злива в Одесі: міська влада виділить ₴130 млн на допомогу постраждалим
В Одесі судитимуть 19-річного хлопця, який на замовлення підпалив автомобіль

Росіяни дроном атакували зупинку в Херсоні: загинув чоловік, ще один поранений

4 години тому

Трамп хоче з’ясувати, як Україна використає ракети Tomahawk, перед остаточним рішенням

Головне сьогодні