Через негоду школи й дитсадки Одеси перейшли на дистанційне навчання

Наслідки негоди в Одесі 30 вересня 2025 року. Фото: ДСНС

У вівторок, 7 жовтня, в Одесі через складні погодні умови оголосили жовтий рівень небезпеки. Усі навчальні заклади міста — школи, дитячі садки та позашкільні установи — тимчасово переходять на дистанційний формат роботи.

Про це повідомила директорка Департаменту освіти Одеської міськради Олена Буйневич. Рішення ухвалили на підставі офіційного листа Одеської обласної військової адміністрації.

За словами Олени Буйневич, дистанційне навчання запровадили в усіх закладах освіти без винятку. Такий крок спрямований задля безпеки дітей і працівників під час погіршення погодних умов.

Раніше ДСНС попереджала про сильні дощі, поривчастий вітер і можливість підтоплень у місті.

У коментарі під своїм дописом, посадовиця уточнила, що якщо ситуація з погодою погіршиться, дистанційне навчання можуть продовжити ще на два дні. Також вона зазначила, що у частині одеських шкіл і дитсадків залишаються вологими укриття після сильної зливи, яка сталася 30 вересня.

Негода в Одесі 30 вересня

В Одесі 30 вересня випала півтора місячна норма опадів. Разом із комунальними службами працювали добровольці цивільного захисту та рятувальники ДСНС.

Вже у середу, 1 жовтня, стало відомо, що через стихійне лихо в місті загинули дев’ятеро людей, серед них одна дитина.

Після чого, Володимир Зеленський доручив віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку дій місцевої влади та всіх обставин. Доповідь очікують уже цієї п’ятниці.

Четвер, 2 жовтня, на Одещині оголосили Днем жалоби у зв’язку із загибеллю дев’яти людей через стихійне лихо.

За попередніми даними, у всіх районах міста підтоплені 286 приватних і 384 багатоквартирні будинки.

2 жовтня в Одесі завершили пошуково-рятувальні роботи після негоди. Загинуло 10 людей, понад 380 вдалося врятувати. Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Загалом в Одесі після негоди пошкоджено майже 800 будинків.

У середу, 8 жовтня, Одеська міська рада проведе позачергову сесію, на якій планується виділити 130 мільйонів гривень на допомогу постраждалим від катастрофічної зливи, що сталася 30 вересня.