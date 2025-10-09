Незаконна оренда землі та неналежний санітарний стан: що виявили депутати у Рацинській спецшколі на Миколаївщині

Діти навчаються в класі. Фото: сайт КЗ «Рацинська спеціальна школа»

Рацинська спеціальна школа Вознесенського району без необхідних дозволів здає в оренду 10 гектарів землі. Крім того, у закладі виявили порушення під час ремонту котельні та проблеми із санітарним станом кімнат.

Про це стало відомо під час засідання депутатської комісії з питань науки та освіти Миколаївської обласної ради 8 жовтня, повідомляють «МикВісті».

Під час виїзної перевірки члени комісії з’ясували, що навчальному закладу належить 10 гектарів землі, які здавалися в оренду по 4 тисячі гривень за гектар.

«Ми поспілкувалися з директором і побачили, що контролю за використанням цієї землі не було. А 4 тисячі гривень за гектар — це мізер. До того ж не зрозуміло, скільки коштів надійшло та куди їх витрачали», — розповів голова комісії Євген Горбуров.

Голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик наголосив, що головна проблема — у незаконній передачі землі в оренду без погодження з відповідними органами. Він запропонував винести питання на розгляд комісії та надати рекомендацію управлінню освіти винести догану керівництву закладу.

«У нас є відповідний запит до прокуратури. Ми зараз це питання опрацьовуємо, цьому буде належна оцінка. І ми чекаємо від закладу відповідних пояснень», — зазначив Антон Табунщик.

Окрім земельного питання, комісія виявила порушення під час облаштування котельні. Котли встановили без проєктно-кошторисної документації та без дотримання правил техніки безпеки — зокрема, відсутнє заземлення.

Також члени комісії звернули увагу на незадовільний санітарний стан спальних корпусів.

«Вони казали, що у них є діти хворі на енурес (різновид дизуричного розладу, для якого характерне мимовільне сечовипускання, — прим.). Але ж там не всі 134 людини хворі. Відчувається, що вони не користуються засобами гігієни, щоб прибрати цей запах. Можливо діти і звики до цього запаху, але ж це не відповідає нормам санітарної гігієни взагалі», — наголосив Євген Горбуров.

Водночас члени комісії відмітили позитивні моменти під час перевірки: належний благоустрій території, гарний стан бомбосховища, майстерні та їдальні.

Нагадаємо, що у березні цього року правозахисниця Інна Мірошниченко оприлюднила кадри з перевірки умов Антонівського мистецького ліцею у Миколаївській області. Під час хвороби дітям видають ліки без призначення, а одяг, у якому вони ходять, змінюють раз на кілька днів.

Порушення прав дітей у спецшколах на Миколаївщині

Як відомо, учасниця моніторингової групи Офісу омбудсмена, правозахисниця Інна Мірошниченко поділилася знімками громадської перевірки Лисогірської спеціальної школи на Миколаївщині. Зазначимо, що заклад був одним серед тих, які проходили перевірки моніторингової групи Офісу омбудсмена. Як пише адвокатка, у закладі наразі 156 дітей, догляд за якими мають здійснювати 98 працівників.

Крім Лисогірської спецшколи, порушення моніторингова група виявила у низці закладів. Наприклад, виявилось, що дітей, яких евакуювали до Антонівського мистецького ліцею на Миколаївщині, не допускають до захисних споруд, вони змушені перебувати в актовому залі, тоді як укриттями користуються виключно учні закладу.

Варто нагадати, що депутати Миколаївської обласної ради ще в грудні минулого року збирались перевірити стан справ у Антонівському мистецькому ліцеї в Миколаївській області (раніше — Антонівська школа-інтернат), проте цього так і не відбулось, а моніторингова група Офісу Уповноваженого з прав людини доїхала туди з Києва раніше.

Також нагадаємо, що Очаківську санаторну школу-інтернат приєднали до Миколаївського обласного академічного ліцею «Відродження». Крім того, реорганізують і Мішково-Погорілівську школу-інтернат в Інгульський академічний ліцей обласного підпорядкування.