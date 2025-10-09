Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла, фото: «МикВісті»

У четвер, 9 жовтня 2025 року, в Миколаєві відбудуться планові відключення електропостачання у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

З 09:00 до 17:00 без світла залишаться жителі :

пров. Бузника

пров. Військовий

пров. Торговий

вул. Варнянська

вул. Мрії

вул. Пловдіївська

вул. Вознесенська

вул. Бойка-Блохіна

пров. Дружний

пров. Мирний

вул. Вазова

Також з 9:00 до 17:00 проводитиметься окремо реконструкція за адресами:

пров. Бузника

пров. Військовий

пров. Торговий

вул. Варнянська

вул. Мрії

вул. Пловдіївська

вул. Вознесенська

вул. Бойка-Блохіна

пров. Дружний

пров. Мирний

вул. Вазова

вул. Героїв України

пров. Топольний

вул. Левського

вул. Чорноземна

вул. С. Цвєтка

вул. Малко-Тирнівська

Енергетики закликають мешканців з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та завчасно підготуватися до відключення світла.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.