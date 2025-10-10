  • пʼятниця

На Миколаївщині бракує вчителів: вирішити проблему хочуть через держзамовлення

В Одесі планують виділити ₴100 млн на щомісячні доплати для освітян. Фото: архів «МикВісті»Навчальний процес. Фото: архів «МикВісті»

У Миколаївській області спостерігається дефіцит учителів — бракує близько 530 фахівців. Щоб вирішити проблему, депутати пропонують запровадити державне замовлення на підготовку педагогів у Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського.

Про це йшлося під час засідання депутатської комісії з питань науки та освіти Миколаївської обласної ради, повідомляють «МикВісті».

Голова комісії Євген Горбуров зазначив, що дефіцит педагогів — це загальноукраїнська проблема.

«За інформацією Міністерства освіти, державі не вистачає близько 45 тисяч учителів. У нашій області — 530. Наш педагогічний університет готує фізиків і математиків, але це не вчителі. Я думаю, що нам треба готуватись і виходити і на Міністерство освіти і на Кабінет Міністрів, щоб нам дозволити готувати на державне замовлення педагогів у нашому педагогічному інституті. Тоді вони будуть навчатись за державний кошт. Ми не будемо витрачати час і готувати вчителів», — запропонував Євген Горбуров.

Ініціативу підтримав голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, який пообіцяв звернутися з офіційним запитом до профільного міністерства.

Нагадаємо, що станом на 2024 рік повідомлялося, що наразі на Миколаївщину повернулися близько 70% вчителів, які були змушені виїхати через російське вторгнення та обстріли області.

