Українці зможуть блокувати спам-дзвінки: уряд запровадив нові правила

В Україні запрацював механізм блокування спам-дзвінків без згоди абонентів. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Українці тепер можуть захиститися від спам-дзвінків — уряд ухвалив постанову, що дозволяє мобільним операторам блокувати номери, з яких надходить небажана реклама.

Нові правила діють із 2 жовтня, повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

Спам-дзвінки — це рекламні виклики без згоди користувача, коли компанії намагаються нав’язати свої товари чи послуги.

Щоб поскаржитися на спам, абоненти можуть звернутися до свого оператора:

Vodafone — через застосунок або за номерами 111 / 0 800 400 111 (в Україні) чи +38 050 400 111 (у роумінгу);

— через застосунок або за номерами 111 / 0 800 400 111 (в Україні) чи +38 050 400 111 (у роумінгу); «Київстар» — через застосунок або за номерами 466 / 0 800 300 466 (в Україні) чи *105466# (у роумінгу);

— через застосунок або за номерами 466 / 0 800 300 466 (в Україні) чи *105466# (у роумінгу); lifecell — через застосунок або за номерами 5433 / 0 800 20 5433 (в Україні) чи +38 063 5433 111 (у роумінгу).

Оператор може заблокувати номер, якщо він відповідає хоча б двом із таких критеріїв:

дзвінки здійснюються без живої розмови;

тривалість дзвінків за тиждень менша за 60 секунд;

понад половина дзвінків — на різні номери;

на номер неможливо передзвонити;

під час дзвінка звучить записане повідомлення;

надходять скарги від абонентів;

кількість вхідних дзвінків, що не завершуються розмовою, менша ніж 5%;

номер не використовується для SMS чи інтернету.

Також повідомити про спам можна через гарячу лінію Уряду 1545 або на сайті Національної комісії з регулювання електронних комунікацій.

Нагадаємо, раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповідав, що Україна щомісяця стикається з понад 100 тисячами кібератак, але завдяки сучасним технологіям, зокрема штучному інтелекту, вдається оперативно реагувати на загрози.