  • вівторок

    14 жовтня, 2025

  • 12.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 14 жовтня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 12.4° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Українці зможуть блокувати спам-дзвінки: уряд запровадив нові правила

В Україні запрацював механізм блокування спам-дзвінків без згоди абонентів. Фото: vechirniy.kyiv.uaВ Україні запрацював механізм блокування спам-дзвінків без згоди абонентів. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Українці тепер можуть захиститися від спам-дзвінків — уряд ухвалив постанову, що дозволяє мобільним операторам блокувати номери, з яких надходить небажана реклама.

Нові правила діють із 2 жовтня, повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

Спам-дзвінки — це рекламні виклики без згоди користувача, коли компанії намагаються нав’язати свої товари чи послуги.

Щоб поскаржитися на спам, абоненти можуть звернутися до свого оператора:

  • Vodafone — через застосунок або за номерами 111 / 0 800 400 111 (в Україні) чи +38 050 400 111 (у роумінгу);
  • «Київстар» — через застосунок або за номерами 466 / 0 800 300 466 (в Україні) чи *105466# (у роумінгу);
  • lifecell — через застосунок або за номерами 5433 / 0 800 20 5433 (в Україні) чи +38 063 5433 111 (у роумінгу).

Оператор може заблокувати номер, якщо він відповідає хоча б двом із таких критеріїв:

  • дзвінки здійснюються без живої розмови;
  • тривалість дзвінків за тиждень менша за 60 секунд;
  • понад половина дзвінків — на різні номери;
  • на номер неможливо передзвонити;
  • під час дзвінка звучить записане повідомлення;
  • надходять скарги від абонентів;
  • кількість вхідних дзвінків, що не завершуються розмовою, менша ніж 5%;
  • номер не використовується для SMS чи інтернету.

Також повідомити про спам можна через гарячу лінію Уряду 1545 або на сайті Національної комісії з регулювання електронних комунікацій.

Нагадаємо, раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповідав, що Україна щомісяця стикається з понад 100 тисячами кібератак, але завдяки сучасним технологіям, зокрема штучному інтелекту, вдається оперативно реагувати на загрози.

Останні новини про: Міністерство цифрової трансформації

Українці відкрили понад 600 тисяч «Дія.Карток»
В Україні запустили першу держпослугу з вбудованим ШІ у системі «єДозвіл»
Реклама

Читайте також:

новини

«Готуємось до найгіршого», — Сєнкевич про загрози під час опалювального сезону в Миколаєві

Аліна Квітко
новини

«Це була моя маленька мрія». Як художниця з Миколаєва подарувала Тіні Кароль розмальований килим на сцені

Даріна Мельничук
новини

Кім заявив, що у прифронтових громад не будуть забирати 4% податку на доходи

Аліна Квітко
новини

«Це повна розруха»: депутати Миколаївської облради просять уряд виділити більше грошей на ремонт доріг

Даріна Мельничук
новини

«А я попереджав», — у комісії з перейменування вулиць не знають, як реагувати на нову позицію УІНП щодо Фалєєва

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Міністерство цифрової трансформації

В Україні запустили першу держпослугу з вбудованим ШІ у системі «єДозвіл»
Українці відкрили понад 600 тисяч «Дія.Карток»

Селищу Коблеве не загрожує перейменування. УІНП визначив, що генерал Томас Кобле — не імперець

«Це була моя маленька мрія». Як художниця з Миколаєва подарувала Кароль розмальований килим

4 години тому

Зеленський відповів на петицію про створення військової адміністрації в Одесі

Головне сьогодні