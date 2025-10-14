Українці зможуть блокувати спам-дзвінки: уряд запровадив нові правила
Українці тепер можуть захиститися від спам-дзвінків — уряд ухвалив постанову, що дозволяє мобільним операторам блокувати номери, з яких надходить небажана реклама.
Нові правила діють із 2 жовтня, повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.
Спам-дзвінки — це рекламні виклики без згоди користувача, коли компанії намагаються нав’язати свої товари чи послуги.
Щоб поскаржитися на спам, абоненти можуть звернутися до свого оператора:
- Vodafone — через застосунок або за номерами 111 / 0 800 400 111 (в Україні) чи +38 050 400 111 (у роумінгу);
- «Київстар» — через застосунок або за номерами 466 / 0 800 300 466 (в Україні) чи *105466# (у роумінгу);
- lifecell — через застосунок або за номерами 5433 / 0 800 20 5433 (в Україні) чи +38 063 5433 111 (у роумінгу).
Оператор може заблокувати номер, якщо він відповідає хоча б двом із таких критеріїв:
- дзвінки здійснюються без живої розмови;
- тривалість дзвінків за тиждень менша за 60 секунд;
- понад половина дзвінків — на різні номери;
- на номер неможливо передзвонити;
- під час дзвінка звучить записане повідомлення;
- надходять скарги від абонентів;
- кількість вхідних дзвінків, що не завершуються розмовою, менша ніж 5%;
- номер не використовується для SMS чи інтернету.
Також повідомити про спам можна через гарячу лінію Уряду 1545 або на сайті Національної комісії з регулювання електронних комунікацій.
Нагадаємо, раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповідав, що Україна щомісяця стикається з понад 100 тисячами кібератак, але завдяки сучасним технологіям, зокрема штучному інтелекту, вдається оперативно реагувати на загрози.
