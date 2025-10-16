В Одесі скасували осінні канікули через очікувану складну зиму

Осінніх канікул в Одесі не буде: школярі продовжать навчання. Фото: «МикВісті»

В Одесі школярі цьогоріч не підуть на осінні канікул. Таке рішення ухвалили через можливу складну зиму.

Про це повідомила директорка Департаменту освіти Одеської міської ради Олена Буйневич.

«Ми не знаємо, яка нас чекає зима, хоч і здогадуємося. Поки є світло і день ще довгий, мусимо користуватися кожною можливістю вчитися», — написала вона.

Вона уточнила, що остання навчальна неділя жовтня буде присвячена повторенню матеріалу, надолуженню освітніх втрат і закріпленню пройденого. У цей період контрольних робіт та домашніх завдань не буде.

Також директорка повідомила, що питання зимових канікул ще розглядається. За її словами, якщо їх продовжать, то розпочати їх варто раніше, адже Різдвяні свята припадають на навчальні дні.

Слід зазначити, що у Миколаєві подібних рішень поки не ухвалювали — навчальний процес триває за звичним графіком.

Крім цього, у Миколаєві готуються до опалювального сезону з урахуванням можливих ударів по енергетичній та газотранспортній інфраструктурі. Міський голова Олександр Сєнкевич закликав містян бути готовими до найскладніших сценаріїв, адже російські атаки на енергосистему можуть повторитися.