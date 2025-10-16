  • четвер

    16 жовтня, 2025

  • 12.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 16 жовтня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 12.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Одесі скасували осінні канікули через очікувану складну зиму

Осінніх канікул в Одесі не буде: школярі продовжать навчання. Фото: «МикВісті»Осінніх канікул в Одесі не буде: школярі продовжать навчання. Фото: «МикВісті»

В Одесі школярі цьогоріч не підуть на осінні канікул. Таке рішення ухвалили через можливу складну зиму.

Про це повідомила директорка Департаменту освіти Одеської міської ради Олена Буйневич.

«Ми не знаємо, яка нас чекає зима, хоч і здогадуємося. Поки є світло і день ще довгий, мусимо користуватися кожною можливістю вчитися», — написала вона.

Вона уточнила, що остання навчальна неділя жовтня буде присвячена повторенню матеріалу, надолуженню освітніх втрат і закріпленню пройденого. У цей період контрольних робіт та домашніх завдань не буде.

Також директорка повідомила, що питання зимових канікул ще розглядається. За її словами, якщо їх продовжать, то розпочати їх варто раніше, адже Різдвяні свята припадають на навчальні дні.

Слід зазначити, що у Миколаєві подібних рішень поки не ухвалювали — навчальний процес триває за звичним графіком.

Крім цього, у Миколаєві готуються до опалювального сезону з урахуванням можливих ударів по енергетичній та газотранспортній інфраструктурі. Міський голова Олександр Сєнкевич закликав містян бути готовими до найскладніших сценаріїв, адже російські атаки на енергосистему можуть повторитися.

Останні новини про: Війна в Україні

«Газ потрібно берегти», — у наглядовій раді «Нафтогазу» попередили про найтяжчу зиму
РФ вдарила балістикою по навчальному підрозділу ЗСУ: є загиблі та поранені
«Навіть у черевиках на два розміри менших я був готовий повзти додому»: ексмер Херсона Миколаєнко про звільнення з полону
Реклама

Читайте також:

новини

Мінливе «бабине літо»: на Миколаївщині до кінця тижня очікуються теплі дощі

Ірина Олехнович
новини

Театр, кіно, концерти та дитячі розваги: головні події тижня у Миколаєві

Марія Хаміцевич
новини

Херсон на 97% готовий до опалювального сезону, найскладніша ситуація у мікрорайоні Корабел, — голова ОВА

Світлана Іванченко
новини

«Нафтогаз» судиться з «Миколаївоблтеплоенерго» і хоче арештувати рахунки, — Логвінов

Аліна Квітко
новини

Одещина у трійці регіонів із найбільшою кількістю штрафів ТЦК

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

«Навіть у черевиках на два розміри менших я був готовий повзти додому»: ексмер Херсона Миколаєнко про звільнення з полону
РФ вдарила балістикою по навчальному підрозділу ЗСУ: є загиблі та поранені
«Газ потрібно берегти», — у наглядовій раді «Нафтогазу» попередили про найтяжчу зиму

Херсон на 97% готовий до опалювального сезону, найскладніша ситуація у мікрорайоні Корабел, — голова ОВА

У Миколаївському зоопарку з’явилися капібари

1 година тому

РФ вдарила балістикою по навчальному підрозділу ЗСУ: є загиблі та поранені

Головне сьогодні