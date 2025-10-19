  • неділя

РФ атакувала Україну понад 3000 дронів та 50 ракетами за тиждень, — Зеленський

Наслідки російської атаки дронами по території України. Фото: APНаслідки російської атаки дронами по території України. Фото: AP

Цього тижня Росія здійснила по Україні понад 3270 ударів дронами-камікадзе, 1370 керованих авіабомб і близько 50 ракетних ударів різних типів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

За його словами, Україна разом із партнерами посилює систему протиповітряної оборони, реалізує програму PURL, залучає інвестиції в оборонну промисловість та розвиває міжнародні формати співпраці у сфері безпеки.

— Зупинити розмовами Путіна не вийде — потрібен тиск. Світ бачить, що Росія реагує на силу, отже, мир завдяки силі може спрацювати, — сказав він.

Президент підкреслив, що Україна не дасть терористам жодної винагороди за злочини і закликав США, Європу, країни G7 і G20 до рішучих дій для захисту людських життів.

Нагадаємо, впродовж 18 жовтня російські військові шість разів атакували FPV-дронами Очаківську громаду Миколаївської області.

