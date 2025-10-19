  • неділя

Клуб

Ворог шість разів атакував FPV-дронами Очаківську громаду на Миколаївщині

Зруйнована двоповерхівка у Первомайському, травень 2024 року, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»Зруйнована двоповерхівка у Первомайському, травень 2024 року, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Впродовж 18 жовтня російські військові шість разів атакували FPV-дронами Очаківську громаду Миколаївської області.

Постраждалих немає, повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Варто зазначити, що російські військові щодня обстрілюють FPV-дронами три громади Миколаївської області: Очаківську та Куцурубську та Галицинівську. Через такі атаки гине мирне населення, житлові будинки зазнають пошкоджень.

Нагадаємо, впродовж 17 жовтня війська РФ девʼять разів атакували FPV-дронами Очаківську, Куцурубську та Галицинівську громади Миколаївщини. Також ворог тричі вдарив артилеріюєю по Куцурубській громаді.

