На Херсонщині 18 жовтня зафіксували 3 штурми армії РФ

На Придніпровському напрямку 18 жовтня російські військові тричі намагалися наблизитися до позицій Збройних сил України оборонців у напрямку Антонівського моста, що в передмісті Херсона.

Всі атаки українські бійці відбили, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Загалом впродовж минулої доби по всій лінії фронту зафіксували 223 бойові зіткнення. На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося три боєзіткнення, на Південно-Слобожанському напрямку — 8, на Куп’янському напрямку — 11, на Лиманському напрямку — 4, на Слов’янському напрямку — 8, на Краматорському напрямку — 2, на Костянтинівському напрямку — 13, на Покровському напрямку — 47, на Олександрівському напрямку — 16, на Оріхівському напрямку — 2, на Гуляйпільському напрямку окупаційні війська наступальних дій не проводили.

За даними Інституту вивчення війни, 18 жовтня російські війська продовжували обмежені наступальні операції на Херсонському напрямку, але не просунулися вперед.

Ситуація на Придніпровському напрямку 18 жовтня, фото: Генштаб ЗСУСитуація на Придніпровському напрямку 18 жовтня, фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, впродовж 18 жовтня російські військові шість разів атакували FPV-дронами Очаківську громаду Миколаївської області.

Останні новини про: Війна в Україні

