У Миколаєві зміниться рух тролейбусів через планові ремонтні роботи. Фото: «МикВісті»

Завтра, 22 жовтня, з 9:00 у зв’язку з плановими роботами «Миколаївобленерго» тимчасово змінюється рух тролейбусів у Миколаєві.

Про це повідомили в комунальному підприємстві «Миколаївелектротранс».

Маршрути №4, №5 та №7 курсуватимуть до зупинки «Центральний міський стадіон» в напрямку мікрорайону Намив.

На маршруті №2 три тролейбуси марки «Дніпро» курсуватимуть до зупинки «Центральний міський стадіон» в напрямку мікрорайону Намив. Для забезпечення повноцінного руху маршруту будуть задіяні десять тролейбусів марки PTS з автономним ходом до 20 км без підключення до контактної мережі.

Про відновлення звичайного руху тролейбусів містян повідомлять додатково.

Нагадаємо, що у Миколаєві з 22 по 25 жовтня тимчасово змінять рух трамваїв №7 та №10 через проведення аварійно-ремонтних робіт МКП «Миколаївводоканал».