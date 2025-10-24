На Миколаївщині 25 жовтня вночі очікується сильний дощ, — синоптики

У суботу вночі, 25 жовтня, на території Миколаївської області та в обласному центрі очікується сильний дощ.

Про це попередили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології

Синоптики зазначили, що встановлено жовтий рівень погодної небезпеки.

На Миколаївщині очікується сильний дощ. Інфографіка: Миколаївський обласний центр з гідрометеорології

Раніше повідомлялось, що прийдешня зима в Україні може стати рекордно холодною — з арктичними морозами, тривалими сніговими періодами та різкими погодними коливаннями.