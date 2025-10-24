На Миколаївщині 25 жовтня вночі очікується сильний дощ, — синоптики
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
15:02, 24 жовтня, 2025
-
У суботу вночі, 25 жовтня, на території Миколаївської області та в обласному центрі очікується сильний дощ.
Про це попередили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології
Синоптики зазначили, що встановлено жовтий рівень погодної небезпеки.
Раніше повідомлялось, що прийдешня зима в Україні може стати рекордно холодною — з арктичними морозами, тривалими сніговими періодами та різкими погодними коливаннями.
Останні новини про: Миколаївщина
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.