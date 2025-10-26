  • неділя

Клуб

Сербія заявила про готовність бути посередником між Україною та Росією

Марко Джурич Фото: GettyImagesМарко Джурич Фото: GettyImages

Міністр закордонних справ Сербії Марко Джурич повідомив, що Белград готовий виступити посередником у переговорах між Україною та Росією щодо завершення війни.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Fox News.

За його словами, Сербія має добрі відносини з обома сторонами та може запропонувати свою допомогу, якщо в цьому буде потреба або зацікавленість.

«Ми готові сприяти проведенню переговорів, щоб зупинити цю страшну трагедію, яка принесла стільки смертей та руйнувань», — зазначив Марко Джурич.

Він також підкреслив, що війна має якнайшвидше завершитися, а Сербія підтримує територіальну цілісність і суверенітет усіх держав у межах міжнародно визнаних кордонів, включно з Україною.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп повідомив, що під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським закликав укласти мирну угоду і «зупинитися там, де є».

Під час брифінгу Володимир Зеленський погодився з його словами, зазначивши, що «ми маємо зупинитися там, де зараз знаходимося, і Дональд Трамп правий — важливо це зупинити, а потім почати розмову».

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що має намір якнайшвидше завершити війну Росії проти України й переконаний, що до цього «вже досить близько». Також він запевнив, що не дозволить розширення війни в Україні до рівня глобального конфлікту.

