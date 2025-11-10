У Миколаєві змінили рух електротранспорту через відключення електроенергії та ремонт водомереж

Тролейбуси з автономним ходом, які отримав «Миколаївелектротранс». Фото: «МикВісті»

У Миколаєві 10 листопада через аварію на мережах підприємства «Миколаївводоканал» та погодинні відключення електроенергії тимчасово змінено рух електротранспорту. Також змінили маршрут автобусів № 1 — тепер вони курсуватимуть до мікрорайону Північного.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Зазначається, що на маршрути міста вийшли 34 тролейбуси з автономним ходом до 20 кілометрів. У комунальному підприємстві «Миколаївелектротранс» зазначають, що, як і інші побутові та юридичні споживачі, підприємство підпадає під дію погодинних відключень електроенергії, які здійснює АТ «Миколаївобленерго».

Для забезпечення транспортного сполучення міські автобуси маршруту № 1 заїжджатимуть до мікрорайону Північний. Крім того, з 11 листопада на кінцевій зупинці в цьому мікрорайоні буде організовано підзарядку тролейбусів.

Через аварійну ситуацію на мережах «Миколаївводоканалу» також обмежено рух трамваїв у напрямку Широкої Балки. Тимчасово змінено маршрути:

№ 1 — курсує від Яхт-клубу лише до вулиці 6-ї Слобідської, зворотний рух здійснюється через вулицю Ковальську (Кузнецьку);

№ 7 та № 10 — тимчасово працюють на ділянці від Промзони до Центрального ринку.

Нагадаємо, директор КП «Миколаївпастранс» Дмитро Тесленко прокоментував ініціативу щодо запровадження безкоштовного проїзду в комунальному транспорті Миколаєва. Він підтримує цю ідею, однак лише за умови повного та своєчасного відшкодування витрат підприємству з міського бюджету.