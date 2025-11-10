«Укрзалізниця» прогнозує скорочення вантажних перевезень на 7%. Фото: cfts.org.ua

Обсяг перевезень вантажів «Укрзалізницею» у 2025 році зменшиться на 7% порівняно з минулим роком — із 173 мільйонів тонн до 160 мільйонів тонн.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

У компанії зазначають, що в наступні роки обсяг перевезень поступово зростатиме — до 161 мільйона тонн у 2026 році та 162 мільйонів тонн у 2027 році.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публична оферта.

«Укрзалізниця» очікує, що у 2025–2026 роках перевезення руди та марганцю становитимуть 44 мільйона тонн (на 1 мільйон більше, ніж торік), а у 2027 році скоротяться до 42 мільйона тонн.

Перевезення зерна та борошна у 2025–2027 роках прогнозують на рівні 31 мільйон тонн, що на 22,5% (9 мільйон тонн) менше, ніж у 2024 році. Також компанія передбачає скорочення перевезень будматеріалів — із 35 мільйонів тонн у 2024 році до 30–32 мільйонів тонн у 2025–2027 роках.

Обсяги перевезень кам’яного вугілля, за прогнозами, зменшаться на 17,4% — із 23 мільйонів тонн до 19 мільйонів тонн.

Частково втрати планують компенсувати збільшенням перевезення інших видів вантажів — із 32 мільйона тонн минулого року до 36 мільйонів тонн цього, із подальшим щорічним зростанням на 1 мільйон тонн.

Загалом із 2021 по 2025 рік обсяги вантажних перевезень скоротилися на 49% — із 315 мільйонів тонн до 160 мільйонів. Зокрема, перевезення руди зменшилися на 43%, будматеріалів — на 52%, а вугілля — на 62%.

Водночас прогноз рентабельності вантажних перевезень є невтішним: прибуток у 20,4 мільярда гривень минулого року скоротиться до 3,2 мільярда гривень у 2025 році, а вже у 2026 році «Укрзалізниця» очікує збитки в 0,6 мільярда гривень, які зростуть до 4,8 мільярдів гривень у 2027 році.

Причиною компанія називає фіксацію тарифів, які востаннє підвищувалися у 2022 році, тоді як індекс цін виробників із того часу зріс на 69,3%.

Нагадаємо, що у бюджеті на 2026 рік уряд передбачив близько 16 мільярдів гривень для стабілізації фінансового стану «Укрзалізниці».