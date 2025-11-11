  • вівторок

Наглядова рада «Миколаївводоканал» оголосила відкритий конкурс на посаду генерального директора

Миколаївське комунальне підприємство «Миколаївводоканал». Архівне фото «МикВісті»Миколаївське комунальне підприємство «Миколаївводоканал». Архівне фото «МикВісті»

Наглядова рада міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» оголосила відкритий конкурс на посаду генерального директора. Новий керівник має розпочати роботу на початку наступного року.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За його словами, до участі в конкурсі запрошуються кандидати як з України, так і з-за кордону. Перед підприємством стоїть важливе завдання — модернізувати систему водопостачання, підвищити енергоефективність і забезпечити стабільні та якісні послуги для мешканців міста.

«Я звернувся до Наглядової ради з проханням діяти максимально оперативно, щоб новий керівник зміг розпочати роботу вже на початку наступного року. Це буде перший в Україні відкритий конкурс на керівника комунального підприємства водопостачання. Це важливий крок до прозорого, сучасного та ефективного управління», — зазначив Олександр Сєнкевич.

Раніше мер Миколаєва повідомляв у коментарі «МикВісті», що найближчим часом проведуть конкурс на посаду директора комунального підприємства «Миколаївводоканал».

Нагадаємо, 15-го жовтня 2025 року, після тривалої хвороби, пішов з життя Борис Леонідович Дуденко, генеральний директор МКП «Миколаївводоканал». Він очолював підприємство з 2016 року.

