Букінгемський палац показав нове фото короля Чарльза ІІІ з нагоди його дня народження

Букінгемський палац показав нове фото Чарльза ІІІ до Дня народження короля. Фото: Millie Pilkington/ Buckingham Palace

Букінгемський палац оприлюднив нову світлину короля Чарльза III з нагоди його 77-го дня народження. Фото, зроблене фотографинею Міллі Пілкінгтон, показує монарха в маєтку Сандрінгем у Норфолку — він позує з пастушим посохом у руках.

Зображення опублікували в офіційних соцмережах королівської родини з підписом: «Сьогодні 77! Дякуємо за теплі слова та побажання з нагоди Дня народження Його Величності».

Свято Чарльз проводить у Південному Уельсі разом із королевою Каміллою. У замку Цифартфа в Мертір-Тідфілі для нього організують прийом і приготують іменинний торт.

Попри те що Чарльз править лише третій рік, він уже став п’ятим серед британських монархів із найбільшою тривалістю життя. Нещодавно він обійшов Георга II, який помер у 1760 році за кілька днів до свого 77-го дня народження. Довше за всіх прожили на троні Єлизавета II, Вікторія, Георг III та Едуард VIII, який зрікся престолу в 1936 році.

Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський вже втретє за 2025 рік зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом III.